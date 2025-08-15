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سكان مخططات ولي العهد بمكة يودعون الظلام.. شهرين لإنارة طريق "الخليل"

"الأمانة" قالت إنه تم تركيب 25 برجاً من أصل 134 كمرحلة أولى

حددت أمانة العاصمة المقدسة شهرين للانتهاء من إنارة طريق إبراهيم الخليل الرابط بين المسجد الحرام ومخططات ولي العهد (8، 7، 6، 5) بواقع 134 برجاً إنارة.

وتفصيلاً؛ قالت أمانة العاصمة المقدسة إنه تم البدء في تنفيذ تركيب 25 برج إنارة من أصل 134 كمرحلة أولى على امتداد طريق إبراهيم الخليل - مدخل مكة المكرمة الجنوبي، وبطول 8 كلم.

وأشارت إلى أن الأعمال ما تزال جارية، وسيتم الانتهاء من المرحلة الأولى بطول 8 كيلومترات خلال الشهرين القادمين.

وكانت "سبق" قد نشرت عدة تقارير خلال الأشهر الماضية طالب فيها سكان مخططات ولي العهد " 8، 7، 6، 5 " بضرورة إنارة الطريق الذي يربطهم بالمسجد الحرام والذي يحيطه الظلام الحالك، ويشهد عدة حوادث مرورية أرجعوها إلى عدم إنارة الطريق وزحف الرمال.

أمانة العاصمة المقدسة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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سكان مخططات ولي العهد بمكة يودعون الظلام.. شهرين لإنارة طريق "الخليل"
سبق

حددت أمانة العاصمة المقدسة شهرين للانتهاء من إنارة طريق إبراهيم الخليل الرابط بين المسجد الحرام ومخططات ولي العهد (8، 7، 6، 5) بواقع 134 برجاً إنارة.

وتفصيلاً؛ قالت أمانة العاصمة المقدسة إنه تم البدء في تنفيذ تركيب 25 برج إنارة من أصل 134 كمرحلة أولى على امتداد طريق إبراهيم الخليل - مدخل مكة المكرمة الجنوبي، وبطول 8 كلم.

وأشارت إلى أن الأعمال ما تزال جارية، وسيتم الانتهاء من المرحلة الأولى بطول 8 كيلومترات خلال الشهرين القادمين.

وكانت "سبق" قد نشرت عدة تقارير خلال الأشهر الماضية طالب فيها سكان مخططات ولي العهد " 8، 7، 6، 5 " بضرورة إنارة الطريق الذي يربطهم بالمسجد الحرام والذي يحيطه الظلام الحالك، ويشهد عدة حوادث مرورية أرجعوها إلى عدم إنارة الطريق وزحف الرمال.

15 أغسطس 2020 - 25 ذو الحجة 1441
12:37 AM

سكان مخططات ولي العهد بمكة يودعون الظلام.. شهرين لإنارة طريق "الخليل"

"الأمانة" قالت إنه تم تركيب 25 برجاً من أصل 134 كمرحلة أولى

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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حددت أمانة العاصمة المقدسة شهرين للانتهاء من إنارة طريق إبراهيم الخليل الرابط بين المسجد الحرام ومخططات ولي العهد (8، 7، 6، 5) بواقع 134 برجاً إنارة.

وتفصيلاً؛ قالت أمانة العاصمة المقدسة إنه تم البدء في تنفيذ تركيب 25 برج إنارة من أصل 134 كمرحلة أولى على امتداد طريق إبراهيم الخليل - مدخل مكة المكرمة الجنوبي، وبطول 8 كلم.

وأشارت إلى أن الأعمال ما تزال جارية، وسيتم الانتهاء من المرحلة الأولى بطول 8 كيلومترات خلال الشهرين القادمين.

وكانت "سبق" قد نشرت عدة تقارير خلال الأشهر الماضية طالب فيها سكان مخططات ولي العهد " 8، 7، 6، 5 " بضرورة إنارة الطريق الذي يربطهم بالمسجد الحرام والذي يحيطه الظلام الحالك، ويشهد عدة حوادث مرورية أرجعوها إلى عدم إنارة الطريق وزحف الرمال.

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