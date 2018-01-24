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بالأسماء.. الصحة تدعو 85 مرشحاً على وظائف "التشغيل الذاتي"

طالبتهم بمراجعة مديرياتها بمختلف المناطق ابتداءً من الأحد القادم

دعت وزارة الصحة، 85 مواطناً ومواطنة من المتقدمين والمتقدمات على الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية، والمعلن عنها في 11/ 11/ 2018م على موقع وزارة الصحة الإلكتروني، إلى مراجعة مديريات الشؤون الصحية بمختلف المناطق والمحافظات؛ ابتداءً من يوم الأحد القادم الموافق 27/ 1/ 2019م وحتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 7 فبراير القادم؛ وذلك لاستكمال إجراءات ترشحهم.

ودعتهم الوزارة إلى اصطحاب الهوية الوطنية (مع نسخة منها أو سجل الأسرة المضافة به المتقدمة)، وأصل وثيقة التخرج مع نسخة منها (موضحاً فيها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج).

وقالت: الحاصلون على المؤهلات الخارجية (يُتطلب إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم، مع إرفاق مفاتيح المعدل) وشهادة الامتياز، وبطاقة التسجيل المهني للوظائف الصحية سارية المفعول.

وأشارت "الصحة" إلى أن المتقدمين والمتقدمات قد تمت مفاضلتهم، واتضح أحقيتهم في الترشح وفقاً لنقاط المؤهل والخبرات العملية؛ مؤكدة أن مَن لم يحضر لاستكمال إجراءاته خلال فترة الترشح سيُعد ذلك عدولاً منه عن رغبته في التوظيف.

2019-01-23-001.pdf

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بالأسماء.. الصحة تدعو 85 مرشحاً على وظائف "التشغيل الذاتي"
سبق

دعت وزارة الصحة، 85 مواطناً ومواطنة من المتقدمين والمتقدمات على الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية، والمعلن عنها في 11/ 11/ 2018م على موقع وزارة الصحة الإلكتروني، إلى مراجعة مديريات الشؤون الصحية بمختلف المناطق والمحافظات؛ ابتداءً من يوم الأحد القادم الموافق 27/ 1/ 2019م وحتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 7 فبراير القادم؛ وذلك لاستكمال إجراءات ترشحهم.

ودعتهم الوزارة إلى اصطحاب الهوية الوطنية (مع نسخة منها أو سجل الأسرة المضافة به المتقدمة)، وأصل وثيقة التخرج مع نسخة منها (موضحاً فيها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج).

وقالت: الحاصلون على المؤهلات الخارجية (يُتطلب إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم، مع إرفاق مفاتيح المعدل) وشهادة الامتياز، وبطاقة التسجيل المهني للوظائف الصحية سارية المفعول.

وأشارت "الصحة" إلى أن المتقدمين والمتقدمات قد تمت مفاضلتهم، واتضح أحقيتهم في الترشح وفقاً لنقاط المؤهل والخبرات العملية؛ مؤكدة أن مَن لم يحضر لاستكمال إجراءاته خلال فترة الترشح سيُعد ذلك عدولاً منه عن رغبته في التوظيف.

24 يناير 2019 - 18 جمادى الأول 1440
09:01 AM

بالأسماء.. الصحة تدعو 85 مرشحاً على وظائف "التشغيل الذاتي"

طالبتهم بمراجعة مديرياتها بمختلف المناطق ابتداءً من الأحد القادم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دعت وزارة الصحة، 85 مواطناً ومواطنة من المتقدمين والمتقدمات على الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية، والمعلن عنها في 11/ 11/ 2018م على موقع وزارة الصحة الإلكتروني، إلى مراجعة مديريات الشؤون الصحية بمختلف المناطق والمحافظات؛ ابتداءً من يوم الأحد القادم الموافق 27/ 1/ 2019م وحتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 7 فبراير القادم؛ وذلك لاستكمال إجراءات ترشحهم.

ودعتهم الوزارة إلى اصطحاب الهوية الوطنية (مع نسخة منها أو سجل الأسرة المضافة به المتقدمة)، وأصل وثيقة التخرج مع نسخة منها (موضحاً فيها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج).

وقالت: الحاصلون على المؤهلات الخارجية (يُتطلب إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم، مع إرفاق مفاتيح المعدل) وشهادة الامتياز، وبطاقة التسجيل المهني للوظائف الصحية سارية المفعول.

وأشارت "الصحة" إلى أن المتقدمين والمتقدمات قد تمت مفاضلتهم، واتضح أحقيتهم في الترشح وفقاً لنقاط المؤهل والخبرات العملية؛ مؤكدة أن مَن لم يحضر لاستكمال إجراءاته خلال فترة الترشح سيُعد ذلك عدولاً منه عن رغبته في التوظيف.

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