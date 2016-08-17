النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
قال: نجم عن ذلك حريق تمت السيطرة عليه بعد أن خلَّف أضراراً محدودة ولا إصابات

وزير الطاقة يعلن تعرض وحدة للغاز الطبيعي في حقل الشيبة لاعتداء "درون" مفخخة

رئاسة شؤون الحرمين تنقل دروس ومحاضرات المسجد الحرام عبر البث المباشر

لتصل لأكبر عدد ممكن من طلاب العلم على مستوى العالم

أطلقت الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية برئاسة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في إدارة التوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام؛ برامجها المتمثلة في بثّ الدروس والمحاضرات والدورات العلمية، لتصل لأكبر عدد ممكن من طلاب العلم على مستوى العالم.

وأوضح مدير إدارة التوجيه والإرشاد ماجد السعيدي، أن الإدارة تقوم بتسجيل الدروس من خلال قسم التسجيل بالإدارة، وذلك في إطار إيصال ونشر رسالة الحرمين الشريفين العلمية والدعوية، وحرصاً من الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على نشر رسالة العلم والتعليم بالمسجد الحرام، ولأهمية ما يُقام فيه من دورات ودروس علمية يحضرها كثير من رواد المسجد الحرام وطلبة العلم، داعيًا طلاب العلم والمهتمين إلى الاستفادة من هذه الدروس العلمية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
رئاسة شؤون الحرمين تنقل دروس ومحاضرات المسجد الحرام عبر البث المباشر
سبق

أطلقت الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية برئاسة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في إدارة التوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام؛ برامجها المتمثلة في بثّ الدروس والمحاضرات والدورات العلمية، لتصل لأكبر عدد ممكن من طلاب العلم على مستوى العالم.

وأوضح مدير إدارة التوجيه والإرشاد ماجد السعيدي، أن الإدارة تقوم بتسجيل الدروس من خلال قسم التسجيل بالإدارة، وذلك في إطار إيصال ونشر رسالة الحرمين الشريفين العلمية والدعوية، وحرصاً من الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على نشر رسالة العلم والتعليم بالمسجد الحرام، ولأهمية ما يُقام فيه من دورات ودروس علمية يحضرها كثير من رواد المسجد الحرام وطلبة العلم، داعيًا طلاب العلم والمهتمين إلى الاستفادة من هذه الدروس العلمية.

17 أغسطس 2019 - 16 ذو الحجة 1440
05:53 PM

رئاسة شؤون الحرمين تنقل دروس ومحاضرات المسجد الحرام عبر البث المباشر

لتصل لأكبر عدد ممكن من طلاب العلم على مستوى العالم

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
0
756

أطلقت الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية برئاسة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في إدارة التوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام؛ برامجها المتمثلة في بثّ الدروس والمحاضرات والدورات العلمية، لتصل لأكبر عدد ممكن من طلاب العلم على مستوى العالم.

وأوضح مدير إدارة التوجيه والإرشاد ماجد السعيدي، أن الإدارة تقوم بتسجيل الدروس من خلال قسم التسجيل بالإدارة، وذلك في إطار إيصال ونشر رسالة الحرمين الشريفين العلمية والدعوية، وحرصاً من الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على نشر رسالة العلم والتعليم بالمسجد الحرام، ولأهمية ما يُقام فيه من دورات ودروس علمية يحضرها كثير من رواد المسجد الحرام وطلبة العلم، داعيًا طلاب العلم والمهتمين إلى الاستفادة من هذه الدروس العلمية.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
31,921
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,837
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,798
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,935

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

القوة الناعمة

القوة الناعمة

بدر الغامدي
الفَرْق بيننا وبينهم؟!

الفَرْق بيننا وبينهم؟!

صالح مطر الغامدي
بين الإشاعة والإساءة..!

بين الإشاعة والإساءة..!

عبدالغني الشيخ
(وطن) يخدم (أمة)

(وطن) يخدم (أمة)

سلطان رديف
لا تبرحوا أماكنكم..!!

لا تبرحوا أماكنكم..!!

ساير المنيعي
الحج .. احتضان وكرم ضيافة

الحج .. احتضان وكرم ضيافة

خالد الشبانة
المرأة السعودية والوصاية

المرأة السعودية والوصاية

عبدالغني الشيخ
بـرُّوا أبناءكم..!!

بـرُّوا أبناءكم..!!

محمد الصيـعري
كفاءات سعودية خارج الخدمة

كفاءات سعودية خارج الخدمة

منى الرشيدي
المملكة والحج

المملكة والحج

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة