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"الأمن العام": هذه القطاعات لا تحتاج إلى إذن بالتجول

أهاب بالتجار إبلاغ جميع العاملين لديهم بالاستثناءات

أوضح الأمن العام، في رسائل توعوية، أن قرارات منع التجول ومنع التنقل بين مناطق المملكة لا تشمل مركبات نقل المواد التموينية والغذائية والخضراوات والفواكه، ولا تحتاج إلى إذن للتنقل أو دخول المدن المشمولة بالمنع.

وحث الأمن العام جميع التجار والملاك في هذه القطاعات على إبلاغ جميع العاملين لديهم بهذه الاستثناءات، وعدم توقفهم أو انتظارهم على مداخل المدن.

الأمن العام منع التجول فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأمن العام": هذه القطاعات لا تحتاج إلى إذن بالتجول
سبق

أوضح الأمن العام، في رسائل توعوية، أن قرارات منع التجول ومنع التنقل بين مناطق المملكة لا تشمل مركبات نقل المواد التموينية والغذائية والخضراوات والفواكه، ولا تحتاج إلى إذن للتنقل أو دخول المدن المشمولة بالمنع.

وحث الأمن العام جميع التجار والملاك في هذه القطاعات على إبلاغ جميع العاملين لديهم بهذه الاستثناءات، وعدم توقفهم أو انتظارهم على مداخل المدن.

28 مارس 2020 - 4 شعبان 1441
07:16 PM

"الأمن العام": هذه القطاعات لا تحتاج إلى إذن بالتجول

أهاب بالتجار إبلاغ جميع العاملين لديهم بالاستثناءات

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
9
88,484

أوضح الأمن العام، في رسائل توعوية، أن قرارات منع التجول ومنع التنقل بين مناطق المملكة لا تشمل مركبات نقل المواد التموينية والغذائية والخضراوات والفواكه، ولا تحتاج إلى إذن للتنقل أو دخول المدن المشمولة بالمنع.

وحث الأمن العام جميع التجار والملاك في هذه القطاعات على إبلاغ جميع العاملين لديهم بهذه الاستثناءات، وعدم توقفهم أو انتظارهم على مداخل المدن.

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