عودة الموظفين للعمل غداً .. والطلاب بعد أسبوعين
يستأنف صباح غد الاحد ١٧ ذي الحجة وفقاً لتقويم أم القرى ، الدوام الرسمي بالجهات الحكومية ، بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك التي بدأت بنهاية دوام يوم الاثنين ٤ ذي الحجة.
فيما ستكون بداية الدراسة للطلاب يوم الأحد الثاني من محرم من العام الهجري الجديد ١٤٤١هـ الموافق ١ سبتمبر ٢٠١٩م.
عودة الموظفين للعمل غداً .. والطلاب بعد أسبوعين
عبدالله البرقاوي
سبق
2019-08-17
يستأنف صباح غد الاحد ١٧ ذي الحجة وفقاً لتقويم أم القرى ، الدوام الرسمي بالجهات الحكومية ، بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك التي بدأت بنهاية دوام يوم الاثنين ٤ ذي الحجة.
فيما ستكون بداية الدراسة للطلاب يوم الأحد الثاني من محرم من العام الهجري الجديد ١٤٤١هـ الموافق ١ سبتمبر ٢٠١٩م.
17 أغسطس 2019 - 16 ذو الحجة 1440
07:41 PM
عودة الموظفين للعمل غداً .. والطلاب بعد أسبوعين
يستأنف صباح غد الاحد ١٧ ذي الحجة وفقاً لتقويم أم القرى ، الدوام الرسمي بالجهات الحكومية ، بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك التي بدأت بنهاية دوام يوم الاثنين ٤ ذي الحجة.
فيما ستكون بداية الدراسة للطلاب يوم الأحد الثاني من محرم من العام الهجري الجديد ١٤٤١هـ الموافق ١ سبتمبر ٢٠١٩م.