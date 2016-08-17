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عودة الموظفين للعمل غداً .. والطلاب بعد أسبوعين

يستأنف صباح غد الاحد ١٧ ذي الحجة وفقاً لتقويم أم القرى ، الدوام الرسمي بالجهات الحكومية ، بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك التي بدأت بنهاية دوام يوم الاثنين ٤ ذي الحجة.

فيما ستكون بداية الدراسة للطلاب يوم الأحد الثاني من محرم من العام الهجري الجديد ١٤٤١هـ الموافق ١ سبتمبر ٢٠١٩م.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عودة الموظفين للعمل غداً .. والطلاب بعد أسبوعين
سبق

يستأنف صباح غد الاحد ١٧ ذي الحجة وفقاً لتقويم أم القرى ، الدوام الرسمي بالجهات الحكومية ، بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك التي بدأت بنهاية دوام يوم الاثنين ٤ ذي الحجة.

فيما ستكون بداية الدراسة للطلاب يوم الأحد الثاني من محرم من العام الهجري الجديد ١٤٤١هـ الموافق ١ سبتمبر ٢٠١٩م.

17 أغسطس 2019 - 16 ذو الحجة 1440
07:41 PM

عودة الموظفين للعمل غداً .. والطلاب بعد أسبوعين

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
10
5,498

يستأنف صباح غد الاحد ١٧ ذي الحجة وفقاً لتقويم أم القرى ، الدوام الرسمي بالجهات الحكومية ، بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك التي بدأت بنهاية دوام يوم الاثنين ٤ ذي الحجة.

فيما ستكون بداية الدراسة للطلاب يوم الأحد الثاني من محرم من العام الهجري الجديد ١٤٤١هـ الموافق ١ سبتمبر ٢٠١٩م.

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