أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي، أن عودة موظفي القطاع العام ستكون يوم 8 شوال بشكل تدريجي، على أن يكون الحضور بشكل كامل بتاريخ 22 شوال.
وزير الموارد البشرية: عودة موظفي القطاع العام ستكون يوم 8 شوال بشكل تدريجي
الحضور بشكل كامل بتاريخ 22 شوال
أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي، أن عودة موظفي القطاع العام ستكون يوم 8 شوال بشكل تدريجي، على أن يكون الحضور بشكل كامل بتاريخ 22 شوال.
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وزير الموارد البشرية: عودة موظفي القطاع العام ستكون يوم 8 شوال بشكل تدريجيعبدالله البرقاوي سبق 2020-05-26
26 مايو 2020 - 3 شوّال 1441
09:08 PM
اخر تعديل
26 مايو 2020 - 3 شوّال 1441
09:41 PM
وزير الموارد البشرية: عودة موظفي القطاع العام ستكون يوم 8 شوال بشكل تدريجي
الحضور بشكل كامل بتاريخ 22 شوال
أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي، أن عودة موظفي القطاع العام ستكون يوم 8 شوال بشكل تدريجي، على أن يكون الحضور بشكل كامل بتاريخ 22 شوال.
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