أمير الرياض يرعى حفل كلية الطب بجامعة الملك سعود

بمناسبة مرور 50 عاماً على إنشائها وافتتاح مبنى التوسعة

رعى أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيزـ اليوم، حفل كلية الطب بجامعة الملك سعود بمناسبة مرور 50 عاماً على إنشائها، وافتتاح مبنى التوسعة الجديد للكلية.

وكان في استقباله لدى وصوله مقر الحفل, الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن محافظ الدرعية, مدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر ووكلاء الجامعة وعمداء الكليات.

وتجول الأمير "فيصل" في المبنى التوسعي واستمع إلى شرح عن القدرة والإمكانية التي سيضيفها أكاديمياً وعلمياً.

وبدأ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم, ثم ألقى مدير جامعة الملك سعود كلمة أكد فيها أنَّ هذه المناسبةَ تُبرزُ مكانةَ كليةِ الطبِّ بين نظيراتها على مستوى المملكة والمنطقة، وتعكس مسيرةً حافلةً بالإنجازِ والعطاء.

وقال: نحتفل اليوم بافتتاحِ توسعةِ كليةِ الطبِّ، التي بنيت على مساحةٍ تُقدَّر بثلاثينِ ألفِ مربع م2، وتتكونُ من قبوٍ وأربعةِ طوابقٍ، أُنشئتْ وِفْق أحدثِ المواصفاتِ، كَما يضم المبنى سبعينَ قاعةً تدريبيةً تستوعبُ 1800 طالبٍ, إلى جانب مكاتبٍ لـ500 عضوِ هيئةِ تدريسٍ وموظفٍ مجهزةٍ بأحدثِ وسائلِ التعليمِ الإلكتروني الطبي.

وأضاف: الكلية تحتفل بمرورِ أكثرِ من 50 عاماً على إنشائِها في ظلِّ كثيرٍ من الإنجازاتِ التي شهدتها خلال سنواتٍ مضت, حيثُ خَرَّجَتْ أطباء وطبيبات في مختلفِ التخصصات الطبيةِ فقد بلغ عددهم 6500 طبيبٍ وطبيبةٍ لمرحلتي البكالوريوسِ والدراساتِ العليا، وأسهمت في تدريبِ العاملينَ في القطاعِ الصحيِّ من داخلِ المملكةِ وخارجها، فَضْلاً عن كثيرٍ من الأعمالِ البحثيةِ، وبراءاتِ الاختراعِ، إضافةً إلى عددٍ كبيرٍ من البرامجِ والمبادراتِ التي طورتْ الممارساتِ الطبيةَ ، كما كانت كليةُ الطبِّ ولا تزالُ من أهمِّ روافدِ القطاعِ الصحيِّ في المملكة.

وأردف: كلية الطب كانت أولَ كليةٍ في جامعة الملك سعود تَحْصُلُ على الاعتمادِ الأكاديميِّ المؤسسيِّ غيرِ المشروط من الهيئةِ الوطنيةِ للتقويمِ والاعتمادِ الأكاديمي في عام 2010م ولمدةِ سبعِ سنواتٍ، ثُمَّ حَصَلتْ مُؤَخَّراً على تجديدِ الاعتمادِ الأكاديمي لسبعِ سنواتٍ قادمةٍ من عام 2018م إلى عام 2025م .

وتابع: حَصَلَتْ كليةُ الطبِّ على عددٍ من الاعتماداتِ الوطنيةِ والدوليةِ، وتأكيداً على مسيرةِ تميزها تم اعتمادُ كليةِ الطبِّ والمدينةِ الطبيةِ الجامعيةِ كمركزٍ تدريبيٍّ معتمدٍ فيما يخصُّ برامجَ الزمالات والدراساتِ العليا مما جعلَها من أفضلَ المراكزِ الدوليةِ للاعتمادِ في الدراساتِ العليا.

من جهته، ألقى الدكتور حسين الجزائري كلمة عمداء كلية الطب, التي استعرض فيها المسيرة التأسيسية والنشأة الأولي للكلية والتحديات التي واجهتها وصمدت في مقابلها والدعم غير المحدود الذي تلقته الكلية من الحكومة الرشيدة منذ تأسيسها قبل 50 عاماً.

وألقى كلمة خريجي كلية الطب "الدفعة الأولى" الدكتور محسن آل تميم, حيث بيّن فيها التاريخ الأكاديمي والعلمي للكلية في دعم مخرجاتها الطبية والبيئة المحفزة والمتابعة المباشرة في تحقيق نقلة نوعية في المجال الصحي بالمملكة.

وألقت الدكتورة زينب أبو طالب كلمة خريجات كلية الطب "الدفعة الأولى"، والتي أشارت فيها إلى دعم وتهيئة بنات الوطن في التعليم الصحي وتوفير البيئة المناسبة لهن ومواجهة التحديات وتذليل العوائق بأشكالها كافة.

وتضمن الحفل تقديم عرض مرئي عن مسيرة كلية الطب في تأسيسها على مدى 50 سنة, كما كرم أمير منطقة الرياض عمداء الكلية السابقين والدفعة الأولى من خريجي الكلية "أطباء وطبيبات".

وفي نهاية الحفل، قال الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز: "نعيش على أرضية صلبة وعطاءات غير محدودة من القيادة الحكيمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين.

وأضاف: الملك "سلمان" هو من أسس لهذه الجامعة ودعمها وتابع مسيرتها, ولا شك أن هذه الجامعة مفخرة بعطاءتها على مدى 50 عاماً.