النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ليبيا.. مقتل 11 متشدداً على صلة بـ"داعش" في ضربة أمريكية

ثاني هجوم على التنظيم خلال أسبوع

قُتِل 11 شخصاً يُشتبه بأنهم متشددون على صلة بتنظيم "داعش" الإرهابي، في ثاني ضربة جوية أمريكية قرب مدينة مرزق بجنوب ليبيا خلال أقل من أسبوع، بحسب ما أعلنت القوات الأمريكية، اليوم الأربعاء.

وأوضح مدير العمليات في القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا الميجر جنرال وليام جايلر، في إفادة أوردتها "رويترز"، أن هذه الضربة الجوية نفذت لتصفية إرهابيي "داعش" وسلبهم القدرة على شن الهجمات على الشعب الليبي.

ونفذت أمس في أعقاب ضربة يوم 19 سبتمبر الجاري، ذكرت الولايات المتحدة أنها أسفرت عن مقتل ثمانية أشخاص يشتبه بأنهم متشددون.

وتقهقر بعض مقاتلي التنظيم جنوباً في الصحراء الليبية، بعدما خسر التنظيم معقله في مدينة سرت الساحلية أواخر عام 2016.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
ليبيا.. مقتل 11 متشدداً على صلة بـ"داعش" في ضربة أمريكية
سبق

قُتِل 11 شخصاً يُشتبه بأنهم متشددون على صلة بتنظيم "داعش" الإرهابي، في ثاني ضربة جوية أمريكية قرب مدينة مرزق بجنوب ليبيا خلال أقل من أسبوع، بحسب ما أعلنت القوات الأمريكية، اليوم الأربعاء.

وأوضح مدير العمليات في القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا الميجر جنرال وليام جايلر، في إفادة أوردتها "رويترز"، أن هذه الضربة الجوية نفذت لتصفية إرهابيي "داعش" وسلبهم القدرة على شن الهجمات على الشعب الليبي.

ونفذت أمس في أعقاب ضربة يوم 19 سبتمبر الجاري، ذكرت الولايات المتحدة أنها أسفرت عن مقتل ثمانية أشخاص يشتبه بأنهم متشددون.

وتقهقر بعض مقاتلي التنظيم جنوباً في الصحراء الليبية، بعدما خسر التنظيم معقله في مدينة سرت الساحلية أواخر عام 2016.

25 سبتمبر 2019 - 26 محرّم 1441
03:25 PM

ليبيا.. مقتل 11 متشدداً على صلة بـ"داعش" في ضربة أمريكية

ثاني هجوم على التنظيم خلال أسبوع

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,327

قُتِل 11 شخصاً يُشتبه بأنهم متشددون على صلة بتنظيم "داعش" الإرهابي، في ثاني ضربة جوية أمريكية قرب مدينة مرزق بجنوب ليبيا خلال أقل من أسبوع، بحسب ما أعلنت القوات الأمريكية، اليوم الأربعاء.

وأوضح مدير العمليات في القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا الميجر جنرال وليام جايلر، في إفادة أوردتها "رويترز"، أن هذه الضربة الجوية نفذت لتصفية إرهابيي "داعش" وسلبهم القدرة على شن الهجمات على الشعب الليبي.

ونفذت أمس في أعقاب ضربة يوم 19 سبتمبر الجاري، ذكرت الولايات المتحدة أنها أسفرت عن مقتل ثمانية أشخاص يشتبه بأنهم متشددون.

وتقهقر بعض مقاتلي التنظيم جنوباً في الصحراء الليبية، بعدما خسر التنظيم معقله في مدينة سرت الساحلية أواخر عام 2016.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,019
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,143
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,140
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,717

كاريكاتير

اليوم الوطني السعودي 89 .. طيب على طيب

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة