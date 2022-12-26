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الأكبر في تاريخها خلال عام واحد.. "التعليم": ترقية 32.872 موظفًا وموظفة خلال 2021

رسالة نصية قصيرة إلى مَن صدرت لهم الترقيات وعكس تلك القرارات تباعًا على نظام فارس

قالت وزارة التعليم اليوم إنها أنهت ترقية 32.872 موظفًا وموظفة خلال العام المالي 2021؛ وذلك في أكبر عدد ترقيات في تاريخها خلال عام واحد.

وأعلنت الوزارة اليوم عن ترقية 15.888 موظفًا وموظفة من منسوبيها على سلم وظائف الإداريين والإداريات والمستخدمين وبند الأجور في ديوان الوزارة، وإدارات التعليم (المكاتب والمدارس)، والملحقيات الثقافية، كما تم في وقت سابق من هذا العام الإعلان عن ترقية 16.984 موظفًا وموظفة.

ووفق الوزارة؛ تأتي هذه الترقيات امتدادًا لجهود وزارة التعليم في الاهتمام بمنسوبيها، وتقديرًا لمساهمتهم في العملية التعليمية، وتحفيزًا لهم على الإبداع، ورفعًا لكفاءة العمل في المنظومة؛ لتحقيق أهداف الوزارة الاستراتيجية وفقًا لرؤية المملكة 2030.

وأكدت الوزارة أنه تمت المفاضلة والترشيح في الترقيات وفق معايير وإجراءات وضوابط اللائحة التنفيذية للموارد البشرية، ولائحة المستخدمين، ولائحة المُعَينين على بند الأجور الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وقدّمت وزارة التعليم التهنئة للحاصلين على الترقية من منسوبيها، راجية أن تكون حافزًا لهم لبذل المزيد من العطاء والتميز، موضحة أنه سيتم إرسال رسالة نصية قصيرة إلى جميع الموظفين والإداريين الذين صدرت قرارات بترقيتهم، كما سيتم عكس تلك القرارات تباعًا على نظام "فارس".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الأكبر في تاريخها خلال عام واحد.. "التعليم": ترقية 32.872 موظفًا وموظفة خلال 2021
سبق

قالت وزارة التعليم اليوم إنها أنهت ترقية 32.872 موظفًا وموظفة خلال العام المالي 2021؛ وذلك في أكبر عدد ترقيات في تاريخها خلال عام واحد.

وأعلنت الوزارة اليوم عن ترقية 15.888 موظفًا وموظفة من منسوبيها على سلم وظائف الإداريين والإداريات والمستخدمين وبند الأجور في ديوان الوزارة، وإدارات التعليم (المكاتب والمدارس)، والملحقيات الثقافية، كما تم في وقت سابق من هذا العام الإعلان عن ترقية 16.984 موظفًا وموظفة.

ووفق الوزارة؛ تأتي هذه الترقيات امتدادًا لجهود وزارة التعليم في الاهتمام بمنسوبيها، وتقديرًا لمساهمتهم في العملية التعليمية، وتحفيزًا لهم على الإبداع، ورفعًا لكفاءة العمل في المنظومة؛ لتحقيق أهداف الوزارة الاستراتيجية وفقًا لرؤية المملكة 2030.

وأكدت الوزارة أنه تمت المفاضلة والترشيح في الترقيات وفق معايير وإجراءات وضوابط اللائحة التنفيذية للموارد البشرية، ولائحة المستخدمين، ولائحة المُعَينين على بند الأجور الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وقدّمت وزارة التعليم التهنئة للحاصلين على الترقية من منسوبيها، راجية أن تكون حافزًا لهم لبذل المزيد من العطاء والتميز، موضحة أنه سيتم إرسال رسالة نصية قصيرة إلى جميع الموظفين والإداريين الذين صدرت قرارات بترقيتهم، كما سيتم عكس تلك القرارات تباعًا على نظام "فارس".

26 ديسمبر 2021 - 22 جمادى الأول 1443
12:00 PM

الأكبر في تاريخها خلال عام واحد.. "التعليم": ترقية 32.872 موظفًا وموظفة خلال 2021

رسالة نصية قصيرة إلى مَن صدرت لهم الترقيات وعكس تلك القرارات تباعًا على نظام فارس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت وزارة التعليم اليوم إنها أنهت ترقية 32.872 موظفًا وموظفة خلال العام المالي 2021؛ وذلك في أكبر عدد ترقيات في تاريخها خلال عام واحد.

وأعلنت الوزارة اليوم عن ترقية 15.888 موظفًا وموظفة من منسوبيها على سلم وظائف الإداريين والإداريات والمستخدمين وبند الأجور في ديوان الوزارة، وإدارات التعليم (المكاتب والمدارس)، والملحقيات الثقافية، كما تم في وقت سابق من هذا العام الإعلان عن ترقية 16.984 موظفًا وموظفة.

ووفق الوزارة؛ تأتي هذه الترقيات امتدادًا لجهود وزارة التعليم في الاهتمام بمنسوبيها، وتقديرًا لمساهمتهم في العملية التعليمية، وتحفيزًا لهم على الإبداع، ورفعًا لكفاءة العمل في المنظومة؛ لتحقيق أهداف الوزارة الاستراتيجية وفقًا لرؤية المملكة 2030.

وأكدت الوزارة أنه تمت المفاضلة والترشيح في الترقيات وفق معايير وإجراءات وضوابط اللائحة التنفيذية للموارد البشرية، ولائحة المستخدمين، ولائحة المُعَينين على بند الأجور الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وقدّمت وزارة التعليم التهنئة للحاصلين على الترقية من منسوبيها، راجية أن تكون حافزًا لهم لبذل المزيد من العطاء والتميز، موضحة أنه سيتم إرسال رسالة نصية قصيرة إلى جميع الموظفين والإداريين الذين صدرت قرارات بترقيتهم، كما سيتم عكس تلك القرارات تباعًا على نظام "فارس".

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