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الأمم المتحدة: نعمل لتفادي الانزلاق للهاوية في غزة

اعتبر أن التصعيد خلال الـ 24 ساعة الماضية خطير ومتهور

قال منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف، إن منظمة الأمم المتحدة تعمل عن كثب مع مصر وكل المعنيين؛ للتأكيد أن غزة لن تتراجع عن حافة الهاوية.

واعتبر ميلادينوف في تغريدة على تويتر أن التصعيد الذي حصل خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية خطير ومتهور.

ونقل موقع "العربية نت" عن ميلادينوف دعوته إلى وقف الصواريخ، مشددًا على ضرورة إظهار ضبط النفس من الجميع، وألا يتم ادخار أي جهد لعكس مسار دوامة العنف.

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الأمم المتحدة: نعمل لتفادي الانزلاق للهاوية في غزة
سبق

قال منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف، إن منظمة الأمم المتحدة تعمل عن كثب مع مصر وكل المعنيين؛ للتأكيد أن غزة لن تتراجع عن حافة الهاوية.

واعتبر ميلادينوف في تغريدة على تويتر أن التصعيد الذي حصل خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية خطير ومتهور.

ونقل موقع "العربية نت" عن ميلادينوف دعوته إلى وقف الصواريخ، مشددًا على ضرورة إظهار ضبط النفس من الجميع، وألا يتم ادخار أي جهد لعكس مسار دوامة العنف.

13 نوفمبر 2018 - 5 ربيع الأول 1440
12:06 AM

الأمم المتحدة: نعمل لتفادي الانزلاق للهاوية في غزة

اعتبر أن التصعيد خلال الـ 24 ساعة الماضية خطير ومتهور

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف، إن منظمة الأمم المتحدة تعمل عن كثب مع مصر وكل المعنيين؛ للتأكيد أن غزة لن تتراجع عن حافة الهاوية.

واعتبر ميلادينوف في تغريدة على تويتر أن التصعيد الذي حصل خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية خطير ومتهور.

ونقل موقع "العربية نت" عن ميلادينوف دعوته إلى وقف الصواريخ، مشددًا على ضرورة إظهار ضبط النفس من الجميع، وألا يتم ادخار أي جهد لعكس مسار دوامة العنف.

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