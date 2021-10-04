مسؤول بسفارة موريشيوس يشيد بدور السعودية في خدمة الإسلام ونشر الوسطية

التقاه وكيل "الشؤون الإسلامية" وبحثا القضايا المشتركة وخدمة المسلمين ببلاده

استقبل وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للشؤون الإسلامية الشيخ عواد بن سبتي العنزي، في مكتبه بالوزارة اليوم، نائب رئيس البعثة بسفارة جمهورية موريشيوس لدى المملكة آدم قدرات.



وجرى خلال الاستقبال مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما ما يتصل بالعمل الإسلامي وخدمة المسلمين في موريشيوس.



من جانبه، أشاد نائب رئيس البعثة بالدور الذي تقوم به المملكة بقيادة خارم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهدة الأمين – حفظهما الله – في خدمة الإسلام والمسلمين ونشر مفاهيم الوسطية والاعتدال منوهاً بعمق ومتانة العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.

