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إغلاق محل لبيع المواد الغذائية بالطائف لعدم تطبيق احترازات مكافحة كورونا

ضُبطت بداخله مواد منتهية الصلاحية ومخالفات صحية أخرى.. عقوبات وغرامات

تسبّبَ عدم تطبيق أحد المحال الصغيرة لبيع المواد الغذائية، الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة ومنع انتشار فيروس كورونا، في إغلاقه من قِبل أمانة محافظة الطائف، ممثلةً في "الإدارة العامة للأسواق"، فيما سيتم فرض الغرامات عليه وفقاً للأنظمة.

وذكر مصدر لـ "سبق"، أن مراقبي الإدارة العامة للأسواق بأمانة الطائف، وجدوا داخل المحل مواد غذائية منتهية الصلاحية يتم بيعها للمستهلكين، بخلاف رصدهم بعض المخالفات الصحية الأخرى.

يُشار إلى أن الأمانة في الطائف، وبمتابعة من الأمين المهندس محمد بن هميل آل هميل، تبذل جهوداً واسعة من خلال انتشار المراقبين الميدانيين لديها ومباشرتهم متابعة الإجراءات المتخذة من قِبل المحال التجارية حيال منع انتشار فيروس كورونا، وتطبيق العقوبات القصوى للمخالفين، كذلك عدم التهاون مع ما فيه التأثير على الصحة العامة.

فيروس كورونا الجديد الطائف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إغلاق محل لبيع المواد الغذائية بالطائف لعدم تطبيق احترازات مكافحة كورونا
سبق

تسبّبَ عدم تطبيق أحد المحال الصغيرة لبيع المواد الغذائية، الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة ومنع انتشار فيروس كورونا، في إغلاقه من قِبل أمانة محافظة الطائف، ممثلةً في "الإدارة العامة للأسواق"، فيما سيتم فرض الغرامات عليه وفقاً للأنظمة.

وذكر مصدر لـ "سبق"، أن مراقبي الإدارة العامة للأسواق بأمانة الطائف، وجدوا داخل المحل مواد غذائية منتهية الصلاحية يتم بيعها للمستهلكين، بخلاف رصدهم بعض المخالفات الصحية الأخرى.

يُشار إلى أن الأمانة في الطائف، وبمتابعة من الأمين المهندس محمد بن هميل آل هميل، تبذل جهوداً واسعة من خلال انتشار المراقبين الميدانيين لديها ومباشرتهم متابعة الإجراءات المتخذة من قِبل المحال التجارية حيال منع انتشار فيروس كورونا، وتطبيق العقوبات القصوى للمخالفين، كذلك عدم التهاون مع ما فيه التأثير على الصحة العامة.

31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441
08:34 AM

إغلاق محل لبيع المواد الغذائية بالطائف لعدم تطبيق احترازات مكافحة كورونا

ضُبطت بداخله مواد منتهية الصلاحية ومخالفات صحية أخرى.. عقوبات وغرامات

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فهد العتيبي - الطائف
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تسبّبَ عدم تطبيق أحد المحال الصغيرة لبيع المواد الغذائية، الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة ومنع انتشار فيروس كورونا، في إغلاقه من قِبل أمانة محافظة الطائف، ممثلةً في "الإدارة العامة للأسواق"، فيما سيتم فرض الغرامات عليه وفقاً للأنظمة.

وذكر مصدر لـ "سبق"، أن مراقبي الإدارة العامة للأسواق بأمانة الطائف، وجدوا داخل المحل مواد غذائية منتهية الصلاحية يتم بيعها للمستهلكين، بخلاف رصدهم بعض المخالفات الصحية الأخرى.

يُشار إلى أن الأمانة في الطائف، وبمتابعة من الأمين المهندس محمد بن هميل آل هميل، تبذل جهوداً واسعة من خلال انتشار المراقبين الميدانيين لديها ومباشرتهم متابعة الإجراءات المتخذة من قِبل المحال التجارية حيال منع انتشار فيروس كورونا، وتطبيق العقوبات القصوى للمخالفين، كذلك عدم التهاون مع ما فيه التأثير على الصحة العامة.

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