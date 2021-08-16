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"الصحة": تسجيل 569 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 704 خلال الـ24 ساعة الماضية

العراق يسجل 8830 إصابة جديدة بكورونا و620 حالة بفلسطين

خلال الساعات الـ 24 الماضية

سجل العراق خلال الساعات الـ 24 الماضية 8830 إصابة جديدة بفيروس كورونا, وبها يرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 1784594 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بأنها سجلت 68 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 19740, فيما سجلت 9246 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 1605296 حالة.

فلسطين
سجلت فلسطين خلال الساعات الـ 24 الماضية حالة وفاة واحدة، و620 إصابة جديدة بفيروس كورونا و184 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 97.7%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.2% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، لافتة النظر إلى وجود 21 مريضاً في غرف العناية المركزة، فيما يُعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 36 مريضاً، بينهم مريضان على أجهزة التنفس الاصطناعي.

فيروس كورونا الجديد

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العراق يسجل 8830 إصابة جديدة بكورونا و620 حالة بفلسطين
سبق

سجل العراق خلال الساعات الـ 24 الماضية 8830 إصابة جديدة بفيروس كورونا, وبها يرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 1784594 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بأنها سجلت 68 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 19740, فيما سجلت 9246 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 1605296 حالة.

فلسطين
سجلت فلسطين خلال الساعات الـ 24 الماضية حالة وفاة واحدة، و620 إصابة جديدة بفيروس كورونا و184 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 97.7%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.2% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، لافتة النظر إلى وجود 21 مريضاً في غرف العناية المركزة، فيما يُعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 36 مريضاً، بينهم مريضان على أجهزة التنفس الاصطناعي.

16 أغسطس 2021 - 8 محرّم 1443
05:51 PM
اخر تعديل
17 أغسطس 2021 - 9 محرّم 1443
01:02 PM

العراق يسجل 8830 إصابة جديدة بكورونا و620 حالة بفلسطين

خلال الساعات الـ 24 الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجل العراق خلال الساعات الـ 24 الماضية 8830 إصابة جديدة بفيروس كورونا, وبها يرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 1784594 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بأنها سجلت 68 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 19740, فيما سجلت 9246 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 1605296 حالة.

فلسطين
سجلت فلسطين خلال الساعات الـ 24 الماضية حالة وفاة واحدة، و620 إصابة جديدة بفيروس كورونا و184 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 97.7%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.2% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، لافتة النظر إلى وجود 21 مريضاً في غرف العناية المركزة، فيما يُعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 36 مريضاً، بينهم مريضان على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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