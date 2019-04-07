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لأول مرة على مستوى مستشفيات مكة.. "مركز أسنان النور" يعمل لفترتين

مراجعون تمنوا أن تتبعه باقي المستشفيات لإيقاف استنزاف الخاصة

شرعت إدارة مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة، بدءاً من اليوم، في إتاحة عمل مركز الأسنان التابع لها، إلى الفترة المسائية، بعد أن كان العمل فيه متاحاً فقط على فترة واحدة منذ ثلاثة عقود، وذلك لتقليص زمن المواعيد والانتظار في سبيل خدمة المراجعين، لتحقيق أعلى المعايير في تقديم أرقى وأعلى مستويات الخدمة.

وعلمت "سبق" أن إدارة المستشفى قامت بجدولة المواعيد مجدداً، بعد أن تم تمديد الفترة لتصل إلى المساء، بدءاً من اليوم، حيث استقبل المركز المرضى المجدولين في المواعيد المسائية، والذين تجاوز عددهم في أول يوم 54 مراجعاً، إلى جانب 118 مراجعاً في الفترة الصباحية؛ وسط ترحيب من المراجعين الذين اعتبروا خطوة تمديد الفترة بمثابة انتشالهم من وطأة المراكز الخاصة التي استنزفت جيوبهم على مر السنوات الماضية.

يأتي ذلك من منطلق وحرص وزارة الصحة وتحقيقاً لأهداف "رؤية المملكة ٢٠٣٠"، في تقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى، ونظراً لكون مركز طب الأسنان بمستشفى النور التخصصي من أكبر المراكز بمكة المكرمة، والذي افتتح عام 1410، ويوجد به الكثير من التخصصات مثل؛ علاج الجذور واللثة- الاستعاضة السنية - التركيبات - طب أسنان الأطفال - جراحة الوجه والفكين، وغيرها من التخصصات.

ويضم المركز 28 عيادة مجهزة بجميع الأدوات الطبية والتقنية والتي يعمل بها عدد وافر من الكوادر الطبية المؤهلة على مستوى عالٍ من استشاريين وتمريض وفنيين وإداريين، ويخدم المركز شريحة كبيرة من سكان مكة والزوار والمعتمرين والحجاج.

وشملت المرحلة التجريبية الأولى التي دشنها مدير المستشفى اليوم، أربع عيادات تخصصية هي: جراحة الوجه والفكين، والتركيبات الثابتة والمتحركة، وطب أسنان الأطفال، وعلاج الجذور والحشوات.

من جانب آخر، رحّب عدد من المراجعين بخطوة تمديد فترة استقبال المركز حتى العاشرة مساءً، بعد أن كان يقتصر العمل فيه للفترة الصباحية منذ سنوات، مشيرين إلى أن المراكز الأهلية استنزفت جيوبهم مستغلة إغلاق مراكز الأسنان الحكومية في الفترة المسائية، إلى جانب طول مواعيدها.

وتمنى المراجعون أن تحذو مستشفيات العاصمة المقدسة حذو مستشفى النور في إتاحة عمل مراكزها المتخصصة في الأسنان إلى الفترة المسائية، وذلك لاستيعاب المراجعين من المواطنين الذين تعجّ بهم المراكز الخاصة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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لأول مرة على مستوى مستشفيات مكة.. "مركز أسنان النور" يعمل لفترتين
سبق

شرعت إدارة مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة، بدءاً من اليوم، في إتاحة عمل مركز الأسنان التابع لها، إلى الفترة المسائية، بعد أن كان العمل فيه متاحاً فقط على فترة واحدة منذ ثلاثة عقود، وذلك لتقليص زمن المواعيد والانتظار في سبيل خدمة المراجعين، لتحقيق أعلى المعايير في تقديم أرقى وأعلى مستويات الخدمة.

وعلمت "سبق" أن إدارة المستشفى قامت بجدولة المواعيد مجدداً، بعد أن تم تمديد الفترة لتصل إلى المساء، بدءاً من اليوم، حيث استقبل المركز المرضى المجدولين في المواعيد المسائية، والذين تجاوز عددهم في أول يوم 54 مراجعاً، إلى جانب 118 مراجعاً في الفترة الصباحية؛ وسط ترحيب من المراجعين الذين اعتبروا خطوة تمديد الفترة بمثابة انتشالهم من وطأة المراكز الخاصة التي استنزفت جيوبهم على مر السنوات الماضية.

يأتي ذلك من منطلق وحرص وزارة الصحة وتحقيقاً لأهداف "رؤية المملكة ٢٠٣٠"، في تقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى، ونظراً لكون مركز طب الأسنان بمستشفى النور التخصصي من أكبر المراكز بمكة المكرمة، والذي افتتح عام 1410، ويوجد به الكثير من التخصصات مثل؛ علاج الجذور واللثة- الاستعاضة السنية - التركيبات - طب أسنان الأطفال - جراحة الوجه والفكين، وغيرها من التخصصات.

ويضم المركز 28 عيادة مجهزة بجميع الأدوات الطبية والتقنية والتي يعمل بها عدد وافر من الكوادر الطبية المؤهلة على مستوى عالٍ من استشاريين وتمريض وفنيين وإداريين، ويخدم المركز شريحة كبيرة من سكان مكة والزوار والمعتمرين والحجاج.

وشملت المرحلة التجريبية الأولى التي دشنها مدير المستشفى اليوم، أربع عيادات تخصصية هي: جراحة الوجه والفكين، والتركيبات الثابتة والمتحركة، وطب أسنان الأطفال، وعلاج الجذور والحشوات.

من جانب آخر، رحّب عدد من المراجعين بخطوة تمديد فترة استقبال المركز حتى العاشرة مساءً، بعد أن كان يقتصر العمل فيه للفترة الصباحية منذ سنوات، مشيرين إلى أن المراكز الأهلية استنزفت جيوبهم مستغلة إغلاق مراكز الأسنان الحكومية في الفترة المسائية، إلى جانب طول مواعيدها.

وتمنى المراجعون أن تحذو مستشفيات العاصمة المقدسة حذو مستشفى النور في إتاحة عمل مراكزها المتخصصة في الأسنان إلى الفترة المسائية، وذلك لاستيعاب المراجعين من المواطنين الذين تعجّ بهم المراكز الخاصة.

07 إبريل 2019 - 2 شعبان 1440
11:54 PM

لأول مرة على مستوى مستشفيات مكة.. "مركز أسنان النور" يعمل لفترتين

مراجعون تمنوا أن تتبعه باقي المستشفيات لإيقاف استنزاف الخاصة

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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شرعت إدارة مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة، بدءاً من اليوم، في إتاحة عمل مركز الأسنان التابع لها، إلى الفترة المسائية، بعد أن كان العمل فيه متاحاً فقط على فترة واحدة منذ ثلاثة عقود، وذلك لتقليص زمن المواعيد والانتظار في سبيل خدمة المراجعين، لتحقيق أعلى المعايير في تقديم أرقى وأعلى مستويات الخدمة.

وعلمت "سبق" أن إدارة المستشفى قامت بجدولة المواعيد مجدداً، بعد أن تم تمديد الفترة لتصل إلى المساء، بدءاً من اليوم، حيث استقبل المركز المرضى المجدولين في المواعيد المسائية، والذين تجاوز عددهم في أول يوم 54 مراجعاً، إلى جانب 118 مراجعاً في الفترة الصباحية؛ وسط ترحيب من المراجعين الذين اعتبروا خطوة تمديد الفترة بمثابة انتشالهم من وطأة المراكز الخاصة التي استنزفت جيوبهم على مر السنوات الماضية.

يأتي ذلك من منطلق وحرص وزارة الصحة وتحقيقاً لأهداف "رؤية المملكة ٢٠٣٠"، في تقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى، ونظراً لكون مركز طب الأسنان بمستشفى النور التخصصي من أكبر المراكز بمكة المكرمة، والذي افتتح عام 1410، ويوجد به الكثير من التخصصات مثل؛ علاج الجذور واللثة- الاستعاضة السنية - التركيبات - طب أسنان الأطفال - جراحة الوجه والفكين، وغيرها من التخصصات.

ويضم المركز 28 عيادة مجهزة بجميع الأدوات الطبية والتقنية والتي يعمل بها عدد وافر من الكوادر الطبية المؤهلة على مستوى عالٍ من استشاريين وتمريض وفنيين وإداريين، ويخدم المركز شريحة كبيرة من سكان مكة والزوار والمعتمرين والحجاج.

وشملت المرحلة التجريبية الأولى التي دشنها مدير المستشفى اليوم، أربع عيادات تخصصية هي: جراحة الوجه والفكين، والتركيبات الثابتة والمتحركة، وطب أسنان الأطفال، وعلاج الجذور والحشوات.

من جانب آخر، رحّب عدد من المراجعين بخطوة تمديد فترة استقبال المركز حتى العاشرة مساءً، بعد أن كان يقتصر العمل فيه للفترة الصباحية منذ سنوات، مشيرين إلى أن المراكز الأهلية استنزفت جيوبهم مستغلة إغلاق مراكز الأسنان الحكومية في الفترة المسائية، إلى جانب طول مواعيدها.

وتمنى المراجعون أن تحذو مستشفيات العاصمة المقدسة حذو مستشفى النور في إتاحة عمل مراكزها المتخصصة في الأسنان إلى الفترة المسائية، وذلك لاستيعاب المراجعين من المواطنين الذين تعجّ بهم المراكز الخاصة.

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