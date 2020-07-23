النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 2238 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 260394

أعلى معدل إصابة في العالم.. "كورونا" يتسلل إلى 2600 أمريكي كل ساعة

عدد المرضى بالفيروس يقترب من 4 ملايين

تقترب حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد من أربعة ملايين حالة في الولايات المتحدة، اليوم (الخميس) مع ظهور أكثر من 2600 حالة جديدة كل ساعة في المتوسط، وهو أعلى معدل إصابة في العالم، وفقاً لإحصاء "رويترز".

وتسارع معدل الإصابة بالفيروس في الولايات المتحدة بشكل كبير، منذ رصد أول حالة في 21 يناير (كانون الثاني) الماضي، وبلغ عدد المصابين مليونًا خلال 98 يومًا، ثم بلغ مليونين بعد 43 يومًا أخرى، قبل أن تتسارع الوتيرة ويصل العدد بعد 72 يومًا فقط إلى ثلاثة ملايين مصاب وبعد 16 يومًا أخرى إلى أربعة ملايين، بمعدل 43 حالة إصابة في الدقيقة.

ومن بين الدول العشرين الأكثر تضررًا بـ"كورونا" في العالم، تجيء الولايات المتحدة في المرتبة الثانية بعد تشيلي من حيث معدل الإصابة بالنسبة لعدد السكان، بمعدل 120 حالة إصابة لكل عشرة آلاف فرد.

وتحل أمريكا في المرتبة السادسة عالميًا فيما يتعلق بأعلى معدل وفيات بالنسبة لعدد السكان، إذ توفي فيها بالمرض 143 ألف مصاب، أي بمعدل 4.4 وفاة بين كل عشرة آلاف نسمة، وتسبقها كل من بريطانيا وإسبانيا وإيطاليا وتشيلي وفرنسا.

ويظهر إحصاء "رويترز"، القائم على تقارير رسمية، أن معدل حالات الإصابة الجديدة عالميًا لا يظهر أي إشارة للتباطؤ، مع تسجيل أسرع وتيرة في الولايات المتحدة وأمريكا الجنوبية.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
أعلى معدل إصابة في العالم.. "كورونا" يتسلل إلى 2600 أمريكي كل ساعة
سبق

تقترب حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد من أربعة ملايين حالة في الولايات المتحدة، اليوم (الخميس) مع ظهور أكثر من 2600 حالة جديدة كل ساعة في المتوسط، وهو أعلى معدل إصابة في العالم، وفقاً لإحصاء "رويترز".

وتسارع معدل الإصابة بالفيروس في الولايات المتحدة بشكل كبير، منذ رصد أول حالة في 21 يناير (كانون الثاني) الماضي، وبلغ عدد المصابين مليونًا خلال 98 يومًا، ثم بلغ مليونين بعد 43 يومًا أخرى، قبل أن تتسارع الوتيرة ويصل العدد بعد 72 يومًا فقط إلى ثلاثة ملايين مصاب وبعد 16 يومًا أخرى إلى أربعة ملايين، بمعدل 43 حالة إصابة في الدقيقة.

ومن بين الدول العشرين الأكثر تضررًا بـ"كورونا" في العالم، تجيء الولايات المتحدة في المرتبة الثانية بعد تشيلي من حيث معدل الإصابة بالنسبة لعدد السكان، بمعدل 120 حالة إصابة لكل عشرة آلاف فرد.

وتحل أمريكا في المرتبة السادسة عالميًا فيما يتعلق بأعلى معدل وفيات بالنسبة لعدد السكان، إذ توفي فيها بالمرض 143 ألف مصاب، أي بمعدل 4.4 وفاة بين كل عشرة آلاف نسمة، وتسبقها كل من بريطانيا وإسبانيا وإيطاليا وتشيلي وفرنسا.

ويظهر إحصاء "رويترز"، القائم على تقارير رسمية، أن معدل حالات الإصابة الجديدة عالميًا لا يظهر أي إشارة للتباطؤ، مع تسجيل أسرع وتيرة في الولايات المتحدة وأمريكا الجنوبية.

23 يوليو 2020 - 2 ذو الحجة 1441
04:22 PM

أعلى معدل إصابة في العالم.. "كورونا" يتسلل إلى 2600 أمريكي كل ساعة

عدد المرضى بالفيروس يقترب من 4 ملايين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,212

تقترب حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد من أربعة ملايين حالة في الولايات المتحدة، اليوم (الخميس) مع ظهور أكثر من 2600 حالة جديدة كل ساعة في المتوسط، وهو أعلى معدل إصابة في العالم، وفقاً لإحصاء "رويترز".

وتسارع معدل الإصابة بالفيروس في الولايات المتحدة بشكل كبير، منذ رصد أول حالة في 21 يناير (كانون الثاني) الماضي، وبلغ عدد المصابين مليونًا خلال 98 يومًا، ثم بلغ مليونين بعد 43 يومًا أخرى، قبل أن تتسارع الوتيرة ويصل العدد بعد 72 يومًا فقط إلى ثلاثة ملايين مصاب وبعد 16 يومًا أخرى إلى أربعة ملايين، بمعدل 43 حالة إصابة في الدقيقة.

ومن بين الدول العشرين الأكثر تضررًا بـ"كورونا" في العالم، تجيء الولايات المتحدة في المرتبة الثانية بعد تشيلي من حيث معدل الإصابة بالنسبة لعدد السكان، بمعدل 120 حالة إصابة لكل عشرة آلاف فرد.

وتحل أمريكا في المرتبة السادسة عالميًا فيما يتعلق بأعلى معدل وفيات بالنسبة لعدد السكان، إذ توفي فيها بالمرض 143 ألف مصاب، أي بمعدل 4.4 وفاة بين كل عشرة آلاف نسمة، وتسبقها كل من بريطانيا وإسبانيا وإيطاليا وتشيلي وفرنسا.

ويظهر إحصاء "رويترز"، القائم على تقارير رسمية، أن معدل حالات الإصابة الجديدة عالميًا لا يظهر أي إشارة للتباطؤ، مع تسجيل أسرع وتيرة في الولايات المتحدة وأمريكا الجنوبية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
2,430
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,983
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,532
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,124

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة