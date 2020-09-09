النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 775 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 720 خلال الـ24 ساعة الماضية

"أرض العرب ليست ساحة لمشاريع الآخرين.. "الخريجي" يعلق على كلمة وزير الخارجية

قال: أكدت رؤية المملكة لصون الأمن العربي والتعامل بحكمة مع تعقيدات المرحلة وحساسيتها

أكد نائب وزير خارجية المملكة العربية السعودية وليد الخريجي، أن كلمة وزير الخارجية بالاجتماع الوزاري لجامعة الدول العربية جاءت لتؤكد رؤية المملكة لصون الأمن العربي والتعامل بحكمة مع تعقيدات المرحلة وحساسيتها في جميع الملفات والقضايا.

وأوضح "الخريجي" عبر حسابه في "تويتر" اليوم أنه وكما قال وزير الخارجية، فإن الأرض العربية ليست ساحة لمشاريع الآخرين ويجب المحافظة على أمننا الإقليمي حتى لا يعبث به أي طامع بالتوسع والهيمنة.. موقف المملكة دائماً وابداً راسخ في دعم الاستقرار بالمنطقة.

وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان وليد الخريجي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"أرض العرب ليست ساحة لمشاريع الآخرين.. "الخريجي" يعلق على كلمة وزير الخارجية
سبق

أكد نائب وزير خارجية المملكة العربية السعودية وليد الخريجي، أن كلمة وزير الخارجية بالاجتماع الوزاري لجامعة الدول العربية جاءت لتؤكد رؤية المملكة لصون الأمن العربي والتعامل بحكمة مع تعقيدات المرحلة وحساسيتها في جميع الملفات والقضايا.

وأوضح "الخريجي" عبر حسابه في "تويتر" اليوم أنه وكما قال وزير الخارجية، فإن الأرض العربية ليست ساحة لمشاريع الآخرين ويجب المحافظة على أمننا الإقليمي حتى لا يعبث به أي طامع بالتوسع والهيمنة.. موقف المملكة دائماً وابداً راسخ في دعم الاستقرار بالمنطقة.

09 سبتمبر 2020 - 21 محرّم 1442
03:12 PM

"أرض العرب ليست ساحة لمشاريع الآخرين.. "الخريجي" يعلق على كلمة وزير الخارجية

قال: أكدت رؤية المملكة لصون الأمن العربي والتعامل بحكمة مع تعقيدات المرحلة وحساسيتها

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
4,207

أكد نائب وزير خارجية المملكة العربية السعودية وليد الخريجي، أن كلمة وزير الخارجية بالاجتماع الوزاري لجامعة الدول العربية جاءت لتؤكد رؤية المملكة لصون الأمن العربي والتعامل بحكمة مع تعقيدات المرحلة وحساسيتها في جميع الملفات والقضايا.

وأوضح "الخريجي" عبر حسابه في "تويتر" اليوم أنه وكما قال وزير الخارجية، فإن الأرض العربية ليست ساحة لمشاريع الآخرين ويجب المحافظة على أمننا الإقليمي حتى لا يعبث به أي طامع بالتوسع والهيمنة.. موقف المملكة دائماً وابداً راسخ في دعم الاستقرار بالمنطقة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,802
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,807
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,378
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,407

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

احذر من الكفالة والشراكة والوكالة؟

احذر من الكفالة والشراكة والوكالة؟

عبدالرحمن المرشد
واقعية التعليم الافتراضي!!

واقعية التعليم الافتراضي!!

عبدالله بن خميس العمري
المرشدون والمرشدات في منزلة بين المنزلتين..!!

المرشدون والمرشدات في منزلة بين المنزلتين..!!

ماجد الحربي
وبدأ عام جديد بين كورونا والتعليم..!

وبدأ عام جديد بين كورونا والتعليم..!

سارة الجهني
السعودية.. والحرب على الفساد

السعودية.. والحرب على الفساد

غسان محمد عسيلان
"الفشليستا".. بكسر اللام

"الفشليستا".. بكسر اللام

فراس طرابلسي
جمعية ألزهايمر.. جهود إنسانية ومتعددة واستثنائية

جمعية ألزهايمر.. جهود إنسانية ومتعددة واستثنائية

حواء القرني
الوسطية وأساليب الإخوان

الوسطية وأساليب الإخوان

علي آل شرمة
صرِّح بمرضك وأصلك قبل زواجك

صرِّح بمرضك وأصلك قبل زواجك

حسن آل عمير
الموارد البشرية و"وظيفتك دكانك"..!

الموارد البشرية و"وظيفتك دكانك"..!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة