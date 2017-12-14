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مشهد طريف .. المطر يصالح أهالي بفيفاء وينقل مطباً من موقع أزعجهم!

أنشأته إحدى الجهات ولم يكن يراه معظم قائدي المركبات فتزحزح للأفضل

في مشهد نادر وطريف، نقلت الهطولات المطرية التي شهدتها محافظة فيفاء- شرقي منطقة جازان، اليوم، مطباً صناعياً من مكان كان قد أزعج عدداً من الأهالي؛ ليضعه في مكانٍ آخر أنسب من السابق.

وتداول عددٌ من المغرِّدين مقطع الفيديو الذي وثّق تزحزح المطب الصناعي الذي أنشأته إحدى الجهات، ولم يكن موقعه مناسباً ولا يُشاهَد لمعظم قائدي المركبات، إلا أن المطب لم يصمد أمام المطر الذي نقله إلى مكانه الأفضل، حسب الأهالي.

أمطار فيفاء جازان

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مشهد طريف .. المطر يصالح أهالي بفيفاء وينقل مطباً من موقع أزعجهم!
سبق

في مشهد نادر وطريف، نقلت الهطولات المطرية التي شهدتها محافظة فيفاء- شرقي منطقة جازان، اليوم، مطباً صناعياً من مكان كان قد أزعج عدداً من الأهالي؛ ليضعه في مكانٍ آخر أنسب من السابق.

وتداول عددٌ من المغرِّدين مقطع الفيديو الذي وثّق تزحزح المطب الصناعي الذي أنشأته إحدى الجهات، ولم يكن موقعه مناسباً ولا يُشاهَد لمعظم قائدي المركبات، إلا أن المطب لم يصمد أمام المطر الذي نقله إلى مكانه الأفضل، حسب الأهالي.

13 ديسمبر 2019 - 16 ربيع الآخر 1441
03:27 PM

مشهد طريف .. المطر يصالح أهالي بفيفاء وينقل مطباً من موقع أزعجهم!

أنشأته إحدى الجهات ولم يكن يراه معظم قائدي المركبات فتزحزح للأفضل

A A A
محمد المواسي - جازان
0
2,333

في مشهد نادر وطريف، نقلت الهطولات المطرية التي شهدتها محافظة فيفاء- شرقي منطقة جازان، اليوم، مطباً صناعياً من مكان كان قد أزعج عدداً من الأهالي؛ ليضعه في مكانٍ آخر أنسب من السابق.

وتداول عددٌ من المغرِّدين مقطع الفيديو الذي وثّق تزحزح المطب الصناعي الذي أنشأته إحدى الجهات، ولم يكن موقعه مناسباً ولا يُشاهَد لمعظم قائدي المركبات، إلا أن المطب لم يصمد أمام المطر الذي نقله إلى مكانه الأفضل، حسب الأهالي.

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