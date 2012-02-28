"شرطة بيشة" تحقق في حادثة إطلاق نار واحتراق سيارة بالقوباء

تعود لقاضٍ ومرافقيه أثناء وجودهم بأحد الأودية

تحقق شرطة محافظة بيشة حول تعرض سيارة لأحد القضاة ومرافقيه لطلق ناري ما أدى لاشتعال النيران فيها، وذلك عندما كانوا في أحد الأودية بمركز القوباء.

وأشارت المصادر إلى أنه أثناء وجود القاضي ومرافقيه في أحد الأودية ليلة أمس، وحين إنزال أغراضهم لتناول العشاء؛ تعرضوا لإطلاق نار ما تسبب في اشتعال أسطوانة غاز وإصابة مركبتهم واحتراقها، فيما نجا القاضي ومرافقوه من الحادثة، ولم يصابوا بأذى.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير، الرائد زيد محمد الدباش، بأن الجهات الأمنية بشرطة محافظة بيشة (مخفر شرطة القوباء) تلقت بلاغًا يوم الاثنين الموافق ١1 / ٦ / ١439 بوجود إطلاق نار وتعرض مركبة لإطلاق نار؛ مما أدى لاحتراقها.

وأبان أنه فور تلقي البلاغ تم الانتقال للموقع برفقة المختصين، حيث اتضح سلامة المبلغين، وتبين أن الموقع يُرتاد للصيد، وقد اتخذت إجراءات الاستدلال الأولية، فيما ما زال البحث والتحقيق جاريًا لمعرفة ملابسات القضية.