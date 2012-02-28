النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"شرطة بيشة" تحقق في حادثة إطلاق نار واحتراق سيارة بالقوباء

تعود لقاضٍ ومرافقيه أثناء وجودهم بأحد الأودية

تحقق شرطة محافظة بيشة حول تعرض سيارة لأحد القضاة ومرافقيه لطلق ناري ما أدى لاشتعال النيران فيها، وذلك عندما كانوا في أحد الأودية بمركز القوباء.

وأشارت المصادر إلى أنه أثناء وجود القاضي ومرافقيه في أحد الأودية ليلة أمس، وحين إنزال أغراضهم لتناول العشاء؛ تعرضوا لإطلاق نار ما تسبب في اشتعال أسطوانة غاز وإصابة مركبتهم واحتراقها، فيما نجا القاضي ومرافقوه من الحادثة، ولم يصابوا بأذى.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير، الرائد زيد محمد الدباش، بأن الجهات الأمنية بشرطة محافظة بيشة (مخفر شرطة القوباء) تلقت بلاغًا يوم الاثنين الموافق ١1 / ٦ / ١439 بوجود إطلاق نار وتعرض مركبة لإطلاق نار؛ مما أدى لاحتراقها.

وأبان أنه فور تلقي البلاغ تم الانتقال للموقع برفقة المختصين، حيث اتضح سلامة المبلغين، وتبين أن الموقع يُرتاد للصيد، وقد اتخذت إجراءات الاستدلال الأولية، فيما ما زال البحث والتحقيق جاريًا لمعرفة ملابسات القضية.

سعود الدعجاني جدة ظافر الشهري النماص

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"شرطة بيشة" تحقق في حادثة إطلاق نار واحتراق سيارة بالقوباء
سبق

تحقق شرطة محافظة بيشة حول تعرض سيارة لأحد القضاة ومرافقيه لطلق ناري ما أدى لاشتعال النيران فيها، وذلك عندما كانوا في أحد الأودية بمركز القوباء.

وأشارت المصادر إلى أنه أثناء وجود القاضي ومرافقيه في أحد الأودية ليلة أمس، وحين إنزال أغراضهم لتناول العشاء؛ تعرضوا لإطلاق نار ما تسبب في اشتعال أسطوانة غاز وإصابة مركبتهم واحتراقها، فيما نجا القاضي ومرافقوه من الحادثة، ولم يصابوا بأذى.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير، الرائد زيد محمد الدباش، بأن الجهات الأمنية بشرطة محافظة بيشة (مخفر شرطة القوباء) تلقت بلاغًا يوم الاثنين الموافق ١1 / ٦ / ١439 بوجود إطلاق نار وتعرض مركبة لإطلاق نار؛ مما أدى لاحتراقها.

وأبان أنه فور تلقي البلاغ تم الانتقال للموقع برفقة المختصين، حيث اتضح سلامة المبلغين، وتبين أن الموقع يُرتاد للصيد، وقد اتخذت إجراءات الاستدلال الأولية، فيما ما زال البحث والتحقيق جاريًا لمعرفة ملابسات القضية.

27 فبراير 2018 - 11 جمادى الآخر 1439
11:14 PM
اخر تعديل
28 فبراير 2018 - 12 جمادى الآخر 1439
02:14 AM

"شرطة بيشة" تحقق في حادثة إطلاق نار واحتراق سيارة بالقوباء

تعود لقاضٍ ومرافقيه أثناء وجودهم بأحد الأودية

A A A
مجموعة من المحررين - بيشة
5
7,862

تحقق شرطة محافظة بيشة حول تعرض سيارة لأحد القضاة ومرافقيه لطلق ناري ما أدى لاشتعال النيران فيها، وذلك عندما كانوا في أحد الأودية بمركز القوباء.

وأشارت المصادر إلى أنه أثناء وجود القاضي ومرافقيه في أحد الأودية ليلة أمس، وحين إنزال أغراضهم لتناول العشاء؛ تعرضوا لإطلاق نار ما تسبب في اشتعال أسطوانة غاز وإصابة مركبتهم واحتراقها، فيما نجا القاضي ومرافقوه من الحادثة، ولم يصابوا بأذى.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير، الرائد زيد محمد الدباش، بأن الجهات الأمنية بشرطة محافظة بيشة (مخفر شرطة القوباء) تلقت بلاغًا يوم الاثنين الموافق ١1 / ٦ / ١439 بوجود إطلاق نار وتعرض مركبة لإطلاق نار؛ مما أدى لاحتراقها.

وأبان أنه فور تلقي البلاغ تم الانتقال للموقع برفقة المختصين، حيث اتضح سلامة المبلغين، وتبين أن الموقع يُرتاد للصيد، وقد اتخذت إجراءات الاستدلال الأولية، فيما ما زال البحث والتحقيق جاريًا لمعرفة ملابسات القضية.

شارك برأيك
52
292

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
27,757
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
37,520
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
45,071
229 مليار ..

229 مليار ..

03 نوفمبر
51,750

كاريكاتير

معاً أبداً

المقالات

فرص عمل للشباب السعودي

فرص عمل للشباب السعودي

خالد الشبانة
الوافد يختطف الوظيفة من السعودي

الوافد يختطف الوظيفة من السعودي

جمعان الكرت
تحذيرات للطلبة المبتعثين..!!

تحذيرات للطلبة المبتعثين..!!

خالد الحقباني
مشاريع فول وتميس لمؤسسة التقاعد

مشاريع فول وتميس لمؤسسة التقاعد

حواء القرني
لماذا يعضون أيادي امتدت إليهم بالخير؟

لماذا يعضون أيادي امتدت إليهم بالخير؟

صالح مطر الغامدي
معاملة حكومية بنكهة المعسل!

معاملة حكومية بنكهة المعسل!

يحيى فقيهي
شكرًا وزارة العمل.. ما يصح إلا الصحيح

شكرًا وزارة العمل.. ما يصح إلا الصحيح

صالح المسلّم
نظام العقود.. متى يعود..؟؟

نظام العقود.. متى يعود..؟؟

محمد الصيـعري
الإعلام الجديد والمشايخ..!!

الإعلام الجديد والمشايخ..!!

ساير المنيعي
هيئة الصحفيين.. اعمل نفسك ميتًا..!!

هيئة الصحفيين.. اعمل نفسك ميتًا..!!

ماجد الحربي
بلاغ ضد وزارة العمل..

بلاغ ضد وزارة العمل..

حواء القرني
فواتير المياه.. "يا قلب لا تحزن"؟!!

فواتير المياه.. "يا قلب لا تحزن"؟!!

خالد الحقباني

إنفوجرافيك

وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان
وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان

بروفايل

صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟
صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة