النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1486 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1055 خلال الـ24 ساعة الماضية

انتبه أمامك أعشاش سلاحف.. لوحات توعوية بمواقع السلاحف الخضراء بينبع

ضِمن جهود "مركز تنمية الحياة الفطرية" للحفاظ عليها وحمايتها من الانقراض

انتهى المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، من تركيب اللوحات التوعوية والتحذيرية بأحد أهم مواقع تعشيش السلاحف الخضراء المهددة بالانقراض على سواحل البحر الأحمر في رأس بريدي شمال مدينة ينبع.

وأكد المركز في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر اليوم، أن هذه الحملة تأتي ضمن مبادرة المحافظة على السلاحف البحرية وأعشاشها في المملكة وحمايتها من الانقراض.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
انتبه أمامك أعشاش سلاحف.. لوحات توعوية بمواقع السلاحف الخضراء بينبع
سبق

انتهى المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، من تركيب اللوحات التوعوية والتحذيرية بأحد أهم مواقع تعشيش السلاحف الخضراء المهددة بالانقراض على سواحل البحر الأحمر في رأس بريدي شمال مدينة ينبع.

وأكد المركز في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر اليوم، أن هذه الحملة تأتي ضمن مبادرة المحافظة على السلاحف البحرية وأعشاشها في المملكة وحمايتها من الانقراض.

30 يونيو 2021 - 20 ذو القعدة 1442
01:29 PM

انتبه أمامك أعشاش سلاحف.. لوحات توعوية بمواقع السلاحف الخضراء بينبع

ضِمن جهود "مركز تنمية الحياة الفطرية" للحفاظ عليها وحمايتها من الانقراض

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
4,159

انتهى المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، من تركيب اللوحات التوعوية والتحذيرية بأحد أهم مواقع تعشيش السلاحف الخضراء المهددة بالانقراض على سواحل البحر الأحمر في رأس بريدي شمال مدينة ينبع.

وأكد المركز في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر اليوم، أن هذه الحملة تأتي ضمن مبادرة المحافظة على السلاحف البحرية وأعشاشها في المملكة وحمايتها من الانقراض.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,881
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,288
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,541
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
33,095

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

حُسن التصرف مغلاق الأزمات

حُسن التصرف مغلاق الأزمات

مها الجبر
العلاقة الزوجية بين المودة وإلاكراه!!!

العلاقة الزوجية بين المودة وإلاكراه!!!

غسان محمد عسيلان
رحيل الزهر

رحيل الزهر

عائشة عباس نتو
أكاديمية د. سليمان الحبيب.. بوابة تقود إلى المستقبل

أكاديمية د. سليمان الحبيب.. بوابة تقود إلى المستقبل

عبدالعزيز الفريان
"الحلــــم".. الحـــرام!!

"الحلــــم".. الحـــرام!!

خالد الحقباني
رسوم التذاكر.. مرض آخر..!

رسوم التذاكر.. مرض آخر..!

عبدالغني الشيخ
نصائح للراحلين عن المناصب الوظيفية

نصائح للراحلين عن المناصب الوظيفية

حسن آل عمير
مدن تتضخم وأخرى تتقزم

مدن تتضخم وأخرى تتقزم

جمعان الكرت
المتقاعد.. متى يرحـل؟!!

المتقاعد.. متى يرحـل؟!!

محمد الصيعري
خطباء الجمعة.. المحتوى والأداء..!!

خطباء الجمعة.. المحتوى والأداء..!!

عبدالمحسن الحارثي
لكل متقاعد.. اطمئن

لكل متقاعد.. اطمئن

بندر مغرم الشهري
الحكمة والسفاهة

الحكمة والسفاهة

حمد خالد العرق

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة