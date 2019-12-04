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"نتنياهو" يستفز الأردن بالسعي لضم جزء من أراضيه

وعد بالدفع نحو اعتراف أمريكي بأطماعه

تمادى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في استفزاز الأردن كاشفاً عن نيته ضم جزء من أراضيه، بعد إعلانه اليوم (الأربعاء) عن أنه سيبحث مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ضم أراضي غور الأردن إلى إسرائيل.

ووعد "نتنياهو" بأنه سيدفع نحو الاعتراف الأمريكي بهذه الخطوة، وفقاً لـ"سي إن إن".

وتوجه "نتنياهو" إلى العاصمة البرتغالية لشبونة للاجتماع بوزير الخارجية الأمريكي، المتواجد في العاصمة البريطانية لندن للمشاركة في اجتماعات حلف شمال الأطلنطي "الناتو".

وتحدث "نتنياهو" في عدة مناسبات سابقة، عن رغبته في ضم أراضي غور الأردن، الذي يشكل جزءاً من الضفة الغربية وتعتبره معظم الدول في المجتمع الدولي، أراضي فلسطينية محتلة.

نتنياهو الأردن

الرئيسية/ أخبار العالم

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"نتنياهو" يستفز الأردن بالسعي لضم جزء من أراضيه
سبق

تمادى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في استفزاز الأردن كاشفاً عن نيته ضم جزء من أراضيه، بعد إعلانه اليوم (الأربعاء) عن أنه سيبحث مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ضم أراضي غور الأردن إلى إسرائيل.

ووعد "نتنياهو" بأنه سيدفع نحو الاعتراف الأمريكي بهذه الخطوة، وفقاً لـ"سي إن إن".

وتوجه "نتنياهو" إلى العاصمة البرتغالية لشبونة للاجتماع بوزير الخارجية الأمريكي، المتواجد في العاصمة البريطانية لندن للمشاركة في اجتماعات حلف شمال الأطلنطي "الناتو".

وتحدث "نتنياهو" في عدة مناسبات سابقة، عن رغبته في ضم أراضي غور الأردن، الذي يشكل جزءاً من الضفة الغربية وتعتبره معظم الدول في المجتمع الدولي، أراضي فلسطينية محتلة.

04 ديسمبر 2019 - 7 ربيع الآخر 1441
08:14 PM

"نتنياهو" يستفز الأردن بالسعي لضم جزء من أراضيه

وعد بالدفع نحو اعتراف أمريكي بأطماعه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تمادى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في استفزاز الأردن كاشفاً عن نيته ضم جزء من أراضيه، بعد إعلانه اليوم (الأربعاء) عن أنه سيبحث مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ضم أراضي غور الأردن إلى إسرائيل.

ووعد "نتنياهو" بأنه سيدفع نحو الاعتراف الأمريكي بهذه الخطوة، وفقاً لـ"سي إن إن".

وتوجه "نتنياهو" إلى العاصمة البرتغالية لشبونة للاجتماع بوزير الخارجية الأمريكي، المتواجد في العاصمة البريطانية لندن للمشاركة في اجتماعات حلف شمال الأطلنطي "الناتو".

وتحدث "نتنياهو" في عدة مناسبات سابقة، عن رغبته في ضم أراضي غور الأردن، الذي يشكل جزءاً من الضفة الغربية وتعتبره معظم الدول في المجتمع الدولي، أراضي فلسطينية محتلة.

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