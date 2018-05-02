إدارة "النصر" تطمئن جماهيرها بشأن الحارس الأجنبي

مغربي أو بيروفي الأقرب لحماية عرين الفريق

كشف مصدر قريب الصلة بإدارة نادي النصر عن أنها لم تُسقط من خياراتها التعاقد مع حارس مرمى أجنبي لتدعيم الفريق في الفترة المقبلة؛ وذلك رداً على غضبة الجماهير من اقتراب الإدارة من التعاقد مع الحارس الدولي عبدالله العويشير حارس مرمى الفتح الحالي.

وأوضحت المصادر ذاتها أن التعاقد مع حارس محلي في الوقت الحالي سيكون لتدعيم دكة البدلاء، وخلق جو تنافسي قوي مع الحارس الأجنبي القادم.

وبات كل من الحارس المغربي منير المحمداوي والحارس البيروفي بيدرو جاليسي حارس مرمى منتخب البيرو، الأقرب لأن يكون أحدهما حارس "العالمي" في الفترة المقبلة.

والحارسان يلعبان بصفة أساسية مع منتخبي بلديهما، ويقدمان مستويات فنية رائعة، إذ من المنتظر أن يتم الإعلان عن التعاقد مع أحدهما عقب نهائيات كأس العالم القادمة.