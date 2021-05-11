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مقتل إسرائيليتين في عسقلان بصواريخ أطلقت من غزة

المقاومة الفلسطينية أعلنت استهداف المدينة

ذكر رئيس خدمة الإسعاف الإسرائيلية إيلي بين للصحفيين، أن صواريخ أطلقها فلسطينيون في قطاع غزة، تسببت في مقتل امرأتين إسرائيليتين ببلدة عسقلان في جنوب إسرائيل اليوم (الثلاثاء)، بحسب ما أفادت "رويترز".

وأعلنت المقاومة الفلسطينية في وقت سابق اليوم عن قصف مدينتي أشدود وعسقلان بـ137 صاروخاً خلال 5 دقائق.

ووصفت المقاومة القصف بـ"الضربة الصاروخية الأكبر من نوعها".

الرئيسية/ أخبار العالم

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مقتل إسرائيليتين في عسقلان بصواريخ أطلقت من غزة
سبق

ذكر رئيس خدمة الإسعاف الإسرائيلية إيلي بين للصحفيين، أن صواريخ أطلقها فلسطينيون في قطاع غزة، تسببت في مقتل امرأتين إسرائيليتين ببلدة عسقلان في جنوب إسرائيل اليوم (الثلاثاء)، بحسب ما أفادت "رويترز".

وأعلنت المقاومة الفلسطينية في وقت سابق اليوم عن قصف مدينتي أشدود وعسقلان بـ137 صاروخاً خلال 5 دقائق.

ووصفت المقاومة القصف بـ"الضربة الصاروخية الأكبر من نوعها".

11 مايو 2021 - 29 رمضان 1442
04:32 PM

مقتل إسرائيليتين في عسقلان بصواريخ أطلقت من غزة

المقاومة الفلسطينية أعلنت استهداف المدينة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكر رئيس خدمة الإسعاف الإسرائيلية إيلي بين للصحفيين، أن صواريخ أطلقها فلسطينيون في قطاع غزة، تسببت في مقتل امرأتين إسرائيليتين ببلدة عسقلان في جنوب إسرائيل اليوم (الثلاثاء)، بحسب ما أفادت "رويترز".

وأعلنت المقاومة الفلسطينية في وقت سابق اليوم عن قصف مدينتي أشدود وعسقلان بـ137 صاروخاً خلال 5 دقائق.

ووصفت المقاومة القصف بـ"الضربة الصاروخية الأكبر من نوعها".

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