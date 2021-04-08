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"الصحة": تسجيل 902 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 469 خلال الـ24 ساعة الماضية

بفضل اللقاحات وخطة الإغلاق إصابات "كورونا" تتراجع 60% في بريطانيا

عدد حالات الإصابة المؤكدة في عموم البلاد كان قد وصل إلى 4,38 مليون حالة

كشفت دراسات حديثة، عن تراجع نسبة الإصابات بفيروس "كورونا" في بريطانيا بعد اتباعها خطة مشددة ضد الوباء.
وبحسب وكالة "أسوشيتد برس"، فإن نسبة الإصابات تراجعت إلى نحو 60%، نتيجة الإغلاق وعمليات التطعيم بلقاح كورونا في بريطانيا.

جدير بالذكر، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في بريطانيا، كان قد وصل إلى 4,38 مليون حالة، والوفيات المرتبطة بالجائحة إلى 127 ألفاً و171 حالة، حتى الآن.

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بفضل اللقاحات وخطة الإغلاق إصابات "كورونا" تتراجع 60% في بريطانيا
سبق

كشفت دراسات حديثة، عن تراجع نسبة الإصابات بفيروس "كورونا" في بريطانيا بعد اتباعها خطة مشددة ضد الوباء.
وبحسب وكالة "أسوشيتد برس"، فإن نسبة الإصابات تراجعت إلى نحو 60%، نتيجة الإغلاق وعمليات التطعيم بلقاح كورونا في بريطانيا.

جدير بالذكر، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في بريطانيا، كان قد وصل إلى 4,38 مليون حالة، والوفيات المرتبطة بالجائحة إلى 127 ألفاً و171 حالة، حتى الآن.

08 إبريل 2021 - 26 شعبان 1442
04:05 PM

بفضل اللقاحات وخطة الإغلاق إصابات "كورونا" تتراجع 60% في بريطانيا

عدد حالات الإصابة المؤكدة في عموم البلاد كان قد وصل إلى 4,38 مليون حالة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت دراسات حديثة، عن تراجع نسبة الإصابات بفيروس "كورونا" في بريطانيا بعد اتباعها خطة مشددة ضد الوباء.
وبحسب وكالة "أسوشيتد برس"، فإن نسبة الإصابات تراجعت إلى نحو 60%، نتيجة الإغلاق وعمليات التطعيم بلقاح كورونا في بريطانيا.

جدير بالذكر، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في بريطانيا، كان قد وصل إلى 4,38 مليون حالة، والوفيات المرتبطة بالجائحة إلى 127 ألفاً و171 حالة، حتى الآن.

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