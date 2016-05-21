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سامي: هذا سر غيابي عن حفل جوائز نجوم الموسم

كشف قائد المنتخب السعودي والهلال ( السابق) سامي الجابر عن سر غيابه عن توزيع جوائز نجوم الموسم الرياضي والذي نظمته رابطة دوري المحترفين لكرة القدم، حيث أكد الجابر أنه كان يوجد في مكة المكرمة وقتها لأداء العمرة، مشيرًا إلى أن الدعوة وجهت له من قِبل المنظمين واعتذر لهم.
وكتب عبر تويتر:"من باب التوضيح عدد من الجماهير تتحدث عن عدم حضوري للحفل وتربط ذلك بعدم تلقي دعوة للحضور، ‏الحقيقة أن الأخ العزيز تركي السلطان تواصل معي ودعاني للحضور وكنت وقتها في مكة المكرمة واعتذرت لعدم وجودي بالرياض، ‏فقط للتوضيح وحتى لا يساء الظن".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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سامي: هذا سر غيابي عن حفل جوائز نجوم الموسم
سبق

كشف قائد المنتخب السعودي والهلال ( السابق) سامي الجابر عن سر غيابه عن توزيع جوائز نجوم الموسم الرياضي والذي نظمته رابطة دوري المحترفين لكرة القدم، حيث أكد الجابر أنه كان يوجد في مكة المكرمة وقتها لأداء العمرة، مشيرًا إلى أن الدعوة وجهت له من قِبل المنظمين واعتذر لهم.
وكتب عبر تويتر:"من باب التوضيح عدد من الجماهير تتحدث عن عدم حضوري للحفل وتربط ذلك بعدم تلقي دعوة للحضور، ‏الحقيقة أن الأخ العزيز تركي السلطان تواصل معي ودعاني للحضور وكنت وقتها في مكة المكرمة واعتذرت لعدم وجودي بالرياض، ‏فقط للتوضيح وحتى لا يساء الظن".

20 مايو 2019 - 15 رمضان 1440
11:14 PM

سامي: هذا سر غيابي عن حفل جوائز نجوم الموسم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
14
7,470

كشف قائد المنتخب السعودي والهلال ( السابق) سامي الجابر عن سر غيابه عن توزيع جوائز نجوم الموسم الرياضي والذي نظمته رابطة دوري المحترفين لكرة القدم، حيث أكد الجابر أنه كان يوجد في مكة المكرمة وقتها لأداء العمرة، مشيرًا إلى أن الدعوة وجهت له من قِبل المنظمين واعتذر لهم.
وكتب عبر تويتر:"من باب التوضيح عدد من الجماهير تتحدث عن عدم حضوري للحفل وتربط ذلك بعدم تلقي دعوة للحضور، ‏الحقيقة أن الأخ العزيز تركي السلطان تواصل معي ودعاني للحضور وكنت وقتها في مكة المكرمة واعتذرت لعدم وجودي بالرياض، ‏فقط للتوضيح وحتى لا يساء الظن".

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