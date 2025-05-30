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"صحة نجران" تنفذ فعاليات توعوية في شهر رمضان لتعزيز صحة المجتمع

قدمت لهم خدمات الكشف المبكر والتوعية الصحية بالمساجد والمنتزهات

بلغ عدد المستفيدين من حملة صم بصحة التي نظمتها صحة نجران خلال شهر رمضان 2420 شخصًا قدمت لهم خدمات الكشف المبكر والتوعية الصحية في المساجد والمنتزهات العامة بالمنطقة تحت إشراف فرق طبية مؤهلة.

وأوضح المتحدث الرسمي بصحة نجران علي آل جليدان، أن الهدف الرئيس من تلك الحملة هو الكشف المبكر لأكبر عددٍ من المواطنين والمقيمين عن داء السكري، حيث نجحت الفرق التوعوية في إقامة 47 فعالية تضمنت فحص السكر - قياس الوزن والطول - قياس ضغط الدم - حساب معدل كتلة الجسم وتقديم التوعية الصحية عن داء السكري والاستشارة الطبية بالإضافة إلى شرح أهمية الغذاء الصحي والنشاط البدني للوقاية من داء السكري.

وبيّن أن عدد المساجد التي تمت تغطيتها من بداية شهر رمضان 45 مسجدًا، بالإضافة إلى إقامة فعاليات في منتزه الملك فهد (غابة سقام) وجمعية المتقاعدين بنجران.

وقال إن عدد الذين تم فحصهم خلال الفعاليات التوعوية 1782 شخصًا وأظهرت نتائج الفحوص إصابة 266 شخصًا بداء السكري وعدد المكتشفين الجدد بداء السكري 51 شخصًا، بالإضافة إلى تقديم برامج وقائية لعدد 534 شخصًا معرضين للإصابة بالسكري فيما أظهرت الإحصائيات إصابة 183 شخصًا بارتفاع ضغط الدم والمعرضين للإصابة بارتفاع ضغط الدم 419 شخصًا.

وأكدت صحة نجران حرصها على تنفيذ البرامج التوعوية بصفة مستمرة لحماية وتعزيز صحة الفرد والمجتمع من جميع الأمراض المزمنة والمعدية.

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"صحة نجران" تنفذ فعاليات توعوية في شهر رمضان لتعزيز صحة المجتمع
سبق

بلغ عدد المستفيدين من حملة صم بصحة التي نظمتها صحة نجران خلال شهر رمضان 2420 شخصًا قدمت لهم خدمات الكشف المبكر والتوعية الصحية في المساجد والمنتزهات العامة بالمنطقة تحت إشراف فرق طبية مؤهلة.

وأوضح المتحدث الرسمي بصحة نجران علي آل جليدان، أن الهدف الرئيس من تلك الحملة هو الكشف المبكر لأكبر عددٍ من المواطنين والمقيمين عن داء السكري، حيث نجحت الفرق التوعوية في إقامة 47 فعالية تضمنت فحص السكر - قياس الوزن والطول - قياس ضغط الدم - حساب معدل كتلة الجسم وتقديم التوعية الصحية عن داء السكري والاستشارة الطبية بالإضافة إلى شرح أهمية الغذاء الصحي والنشاط البدني للوقاية من داء السكري.

وبيّن أن عدد المساجد التي تمت تغطيتها من بداية شهر رمضان 45 مسجدًا، بالإضافة إلى إقامة فعاليات في منتزه الملك فهد (غابة سقام) وجمعية المتقاعدين بنجران.

وقال إن عدد الذين تم فحصهم خلال الفعاليات التوعوية 1782 شخصًا وأظهرت نتائج الفحوص إصابة 266 شخصًا بداء السكري وعدد المكتشفين الجدد بداء السكري 51 شخصًا، بالإضافة إلى تقديم برامج وقائية لعدد 534 شخصًا معرضين للإصابة بالسكري فيما أظهرت الإحصائيات إصابة 183 شخصًا بارتفاع ضغط الدم والمعرضين للإصابة بارتفاع ضغط الدم 419 شخصًا.

وأكدت صحة نجران حرصها على تنفيذ البرامج التوعوية بصفة مستمرة لحماية وتعزيز صحة الفرد والمجتمع من جميع الأمراض المزمنة والمعدية.

30 مايو 2019 - 25 رمضان 1440
10:34 PM

"صحة نجران" تنفذ فعاليات توعوية في شهر رمضان لتعزيز صحة المجتمع

قدمت لهم خدمات الكشف المبكر والتوعية الصحية بالمساجد والمنتزهات

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صحيفة سبق الإلكترونية - نجران
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بلغ عدد المستفيدين من حملة صم بصحة التي نظمتها صحة نجران خلال شهر رمضان 2420 شخصًا قدمت لهم خدمات الكشف المبكر والتوعية الصحية في المساجد والمنتزهات العامة بالمنطقة تحت إشراف فرق طبية مؤهلة.

وأوضح المتحدث الرسمي بصحة نجران علي آل جليدان، أن الهدف الرئيس من تلك الحملة هو الكشف المبكر لأكبر عددٍ من المواطنين والمقيمين عن داء السكري، حيث نجحت الفرق التوعوية في إقامة 47 فعالية تضمنت فحص السكر - قياس الوزن والطول - قياس ضغط الدم - حساب معدل كتلة الجسم وتقديم التوعية الصحية عن داء السكري والاستشارة الطبية بالإضافة إلى شرح أهمية الغذاء الصحي والنشاط البدني للوقاية من داء السكري.

وبيّن أن عدد المساجد التي تمت تغطيتها من بداية شهر رمضان 45 مسجدًا، بالإضافة إلى إقامة فعاليات في منتزه الملك فهد (غابة سقام) وجمعية المتقاعدين بنجران.

وقال إن عدد الذين تم فحصهم خلال الفعاليات التوعوية 1782 شخصًا وأظهرت نتائج الفحوص إصابة 266 شخصًا بداء السكري وعدد المكتشفين الجدد بداء السكري 51 شخصًا، بالإضافة إلى تقديم برامج وقائية لعدد 534 شخصًا معرضين للإصابة بالسكري فيما أظهرت الإحصائيات إصابة 183 شخصًا بارتفاع ضغط الدم والمعرضين للإصابة بارتفاع ضغط الدم 419 شخصًا.

وأكدت صحة نجران حرصها على تنفيذ البرامج التوعوية بصفة مستمرة لحماية وتعزيز صحة الفرد والمجتمع من جميع الأمراض المزمنة والمعدية.

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