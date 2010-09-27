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مع نظرة مستقبلية مستقرة.. "فيتش" تؤكد تصنيف أرامكو عند "A"

قالت: احتياطيات هائلة وانخفاض تكاليف الإنتاج والتوسع في المصب

أكدت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، تصنيف شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، عند A مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأضافت "فيتش" في بيان لها، أن أرامكو السعودية تتميز بالاحتياطيات الهائلة، وانخفاض تكاليف الإنتاج والتوسع في المصب والبتروكيماويات.

وأشارت إلى أن ملف الائتمان المستقل لأرامكو السعودية عند aa +.

كذلك بيّنت "فيتش" أن ملف أعمال أرامكو قوي للغاية؛ حيث إن تكاليف الرفع المالي (2.8 دولارًا للبرميل الواحد في 2019) والنفقات الرأسمالية الأولية (4.7 دولارًا/ برميل مكافئ) وهي تكاليف أقل بكثير من الشركات الدولية المتكاملة وبعض شركات النفط الوطنية؛ لتعد ميزة كبيرة أثناء تقلب أسعار النفط.

أرامكو السعودية

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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مع نظرة مستقبلية مستقرة.. "فيتش" تؤكد تصنيف أرامكو عند "A"
سبق

أكدت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، تصنيف شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، عند A مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأضافت "فيتش" في بيان لها، أن أرامكو السعودية تتميز بالاحتياطيات الهائلة، وانخفاض تكاليف الإنتاج والتوسع في المصب والبتروكيماويات.

وأشارت إلى أن ملف الائتمان المستقل لأرامكو السعودية عند aa +.

كذلك بيّنت "فيتش" أن ملف أعمال أرامكو قوي للغاية؛ حيث إن تكاليف الرفع المالي (2.8 دولارًا للبرميل الواحد في 2019) والنفقات الرأسمالية الأولية (4.7 دولارًا/ برميل مكافئ) وهي تكاليف أقل بكثير من الشركات الدولية المتكاملة وبعض شركات النفط الوطنية؛ لتعد ميزة كبيرة أثناء تقلب أسعار النفط.

27 سبتمبر 2020 - 10 صفر 1442
12:44 PM

مع نظرة مستقبلية مستقرة.. "فيتش" تؤكد تصنيف أرامكو عند "A"

قالت: احتياطيات هائلة وانخفاض تكاليف الإنتاج والتوسع في المصب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكدت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، تصنيف شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، عند A مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأضافت "فيتش" في بيان لها، أن أرامكو السعودية تتميز بالاحتياطيات الهائلة، وانخفاض تكاليف الإنتاج والتوسع في المصب والبتروكيماويات.

وأشارت إلى أن ملف الائتمان المستقل لأرامكو السعودية عند aa +.

كذلك بيّنت "فيتش" أن ملف أعمال أرامكو قوي للغاية؛ حيث إن تكاليف الرفع المالي (2.8 دولارًا للبرميل الواحد في 2019) والنفقات الرأسمالية الأولية (4.7 دولارًا/ برميل مكافئ) وهي تكاليف أقل بكثير من الشركات الدولية المتكاملة وبعض شركات النفط الوطنية؛ لتعد ميزة كبيرة أثناء تقلب أسعار النفط.

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