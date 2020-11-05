النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تزامنًا مع رئاسة G20.. "البريد" يعلن الفائزين بمسابقة "خلي طابعك.. طابعنا"

قالت: الطوابع الفائزة سوف تكون متاحة أمام الجمهور من خلال المكاتب الرئيسية

أعلنت مؤسسة البريد السعودي اليوم الخميس، عن أسماء الفائزين الثلاثة بمسابقة "خلي طابعك.. طابعنا" التي نظّمتها المؤسسة بالتعاون مع مجموعة العشرين تزامنًا مع رئاسة المملكة العربية السعودية لقمة مجموعة العشرين (G20)؛ بهدف تصميم طوابع قمة العشرين، وفاز كل من زيان شيخ عن فئة تمكين الإنسان بمبلغ قدره (10.000) ريال، والفائز بالجائزة الثانية محمد العمري عن فئة الحفاظ على كوكب الأرض بمبلغ قدره (10.000)، والفائز بالجائزة الثالثة مهند أبو عيشة عن فئة تشكيل آفاق جديدة بمبلغ قدره (10.000).

في الإطار ذاته أفصحت اللجنة الفنية المنظمة لمسابقة "خلي طابعك.. طابعنا" عن تدشين طابع تذكاري رابع يجمع في تصميمه الفئات الثلاث الآنف ذكرها ضمن تصميم واحد؛ بهدف الاحتفاء الرسمي من قِبَل مؤسسة البريد السعودي بهذا الحدث الاقتصادي العالمي الهام المنعقد على أرض المملكة للمرة الأولى.

وأعلنت المؤسسة أن الطوابع الثلاثة الفائزة متاحة أمام الجمهور من خلال تقنيات ستكون متاحة أمام قطاع كبير من الجمهور لمشاهدتها عبر أحدث التقنيات التفاعلية من خلال تحميل تطبيق البريد السعودي؛ وهو ما يشكل ميزة إضافية للمسابقة ككل، تمكّن كل المهتمين بهذه المسابقة من الاطلاع والتفاعل المباشر مع الطوابع بفئاتها الثلاث.

وأوضحت المؤسسة أن الطوابع سوف تكون متاحة أمام الجمهور من خلال المكاتب الرئيسية للبريد، وكذلك عبر البريد الإلكتروني philatelie@sp.com.sa يوم الأحد القادم 22 ربيع الأول 1442 الموافق 8 نوفمبر 2020؛ وذلك على هيئة تذكارات رسمية تؤرخ للحدث الاقتصادي الأهم الذي ستشهده المملكة خلال الأيام القلائل المقبلة.

كما أطلقت المؤسسة بهذه المناسبة صفحة خاصة عبر موقعها الإلكتروني https://sp.com.sa/ar/g20/ تتحدث عن طوابع مجموعة العشرين وصورها وطريقة استخدام الطوابع التفاعلية، مع شرح مختصر لكل طابع، وبإمكان الجميع الاطلاع عليها أيضًا من خلال تطبيق الجوال لمؤسسة البريد السعودي.

يُذكر أن رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين كانت قد بدأت في مطلع شهر ديسمبر عام 2019م، وتنتهي في 30 نوفمبر 2020م؛ حيث تُعد مجموعة العشرين المنتدى الرئيسي للتعاون الاقتصادي الدولي الذي يضم أكبر الاقتصادات على مستوى العالم لمناقشة القضايا المالية والقضايا الاجتماعية والاقتصادية.

مؤسسة البريد السعودي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تزامنًا مع رئاسة G20.. "البريد" يعلن الفائزين بمسابقة "خلي طابعك.. طابعنا"
سبق

أعلنت مؤسسة البريد السعودي اليوم الخميس، عن أسماء الفائزين الثلاثة بمسابقة "خلي طابعك.. طابعنا" التي نظّمتها المؤسسة بالتعاون مع مجموعة العشرين تزامنًا مع رئاسة المملكة العربية السعودية لقمة مجموعة العشرين (G20)؛ بهدف تصميم طوابع قمة العشرين، وفاز كل من زيان شيخ عن فئة تمكين الإنسان بمبلغ قدره (10.000) ريال، والفائز بالجائزة الثانية محمد العمري عن فئة الحفاظ على كوكب الأرض بمبلغ قدره (10.000)، والفائز بالجائزة الثالثة مهند أبو عيشة عن فئة تشكيل آفاق جديدة بمبلغ قدره (10.000).

في الإطار ذاته أفصحت اللجنة الفنية المنظمة لمسابقة "خلي طابعك.. طابعنا" عن تدشين طابع تذكاري رابع يجمع في تصميمه الفئات الثلاث الآنف ذكرها ضمن تصميم واحد؛ بهدف الاحتفاء الرسمي من قِبَل مؤسسة البريد السعودي بهذا الحدث الاقتصادي العالمي الهام المنعقد على أرض المملكة للمرة الأولى.

وأعلنت المؤسسة أن الطوابع الثلاثة الفائزة متاحة أمام الجمهور من خلال تقنيات ستكون متاحة أمام قطاع كبير من الجمهور لمشاهدتها عبر أحدث التقنيات التفاعلية من خلال تحميل تطبيق البريد السعودي؛ وهو ما يشكل ميزة إضافية للمسابقة ككل، تمكّن كل المهتمين بهذه المسابقة من الاطلاع والتفاعل المباشر مع الطوابع بفئاتها الثلاث.

وأوضحت المؤسسة أن الطوابع سوف تكون متاحة أمام الجمهور من خلال المكاتب الرئيسية للبريد، وكذلك عبر البريد الإلكتروني philatelie@sp.com.sa يوم الأحد القادم 22 ربيع الأول 1442 الموافق 8 نوفمبر 2020؛ وذلك على هيئة تذكارات رسمية تؤرخ للحدث الاقتصادي الأهم الذي ستشهده المملكة خلال الأيام القلائل المقبلة.

كما أطلقت المؤسسة بهذه المناسبة صفحة خاصة عبر موقعها الإلكتروني https://sp.com.sa/ar/g20/ تتحدث عن طوابع مجموعة العشرين وصورها وطريقة استخدام الطوابع التفاعلية، مع شرح مختصر لكل طابع، وبإمكان الجميع الاطلاع عليها أيضًا من خلال تطبيق الجوال لمؤسسة البريد السعودي.

يُذكر أن رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين كانت قد بدأت في مطلع شهر ديسمبر عام 2019م، وتنتهي في 30 نوفمبر 2020م؛ حيث تُعد مجموعة العشرين المنتدى الرئيسي للتعاون الاقتصادي الدولي الذي يضم أكبر الاقتصادات على مستوى العالم لمناقشة القضايا المالية والقضايا الاجتماعية والاقتصادية.

05 نوفمبر 2020 - 19 ربيع الأول 1442
02:06 PM

تزامنًا مع رئاسة G20.. "البريد" يعلن الفائزين بمسابقة "خلي طابعك.. طابعنا"

قالت: الطوابع الفائزة سوف تكون متاحة أمام الجمهور من خلال المكاتب الرئيسية

A A A
نافل السبيعي - الرياض
0
370

أعلنت مؤسسة البريد السعودي اليوم الخميس، عن أسماء الفائزين الثلاثة بمسابقة "خلي طابعك.. طابعنا" التي نظّمتها المؤسسة بالتعاون مع مجموعة العشرين تزامنًا مع رئاسة المملكة العربية السعودية لقمة مجموعة العشرين (G20)؛ بهدف تصميم طوابع قمة العشرين، وفاز كل من زيان شيخ عن فئة تمكين الإنسان بمبلغ قدره (10.000) ريال، والفائز بالجائزة الثانية محمد العمري عن فئة الحفاظ على كوكب الأرض بمبلغ قدره (10.000)، والفائز بالجائزة الثالثة مهند أبو عيشة عن فئة تشكيل آفاق جديدة بمبلغ قدره (10.000).

في الإطار ذاته أفصحت اللجنة الفنية المنظمة لمسابقة "خلي طابعك.. طابعنا" عن تدشين طابع تذكاري رابع يجمع في تصميمه الفئات الثلاث الآنف ذكرها ضمن تصميم واحد؛ بهدف الاحتفاء الرسمي من قِبَل مؤسسة البريد السعودي بهذا الحدث الاقتصادي العالمي الهام المنعقد على أرض المملكة للمرة الأولى.

وأعلنت المؤسسة أن الطوابع الثلاثة الفائزة متاحة أمام الجمهور من خلال تقنيات ستكون متاحة أمام قطاع كبير من الجمهور لمشاهدتها عبر أحدث التقنيات التفاعلية من خلال تحميل تطبيق البريد السعودي؛ وهو ما يشكل ميزة إضافية للمسابقة ككل، تمكّن كل المهتمين بهذه المسابقة من الاطلاع والتفاعل المباشر مع الطوابع بفئاتها الثلاث.

وأوضحت المؤسسة أن الطوابع سوف تكون متاحة أمام الجمهور من خلال المكاتب الرئيسية للبريد، وكذلك عبر البريد الإلكتروني philatelie@sp.com.sa يوم الأحد القادم 22 ربيع الأول 1442 الموافق 8 نوفمبر 2020؛ وذلك على هيئة تذكارات رسمية تؤرخ للحدث الاقتصادي الأهم الذي ستشهده المملكة خلال الأيام القلائل المقبلة.

كما أطلقت المؤسسة بهذه المناسبة صفحة خاصة عبر موقعها الإلكتروني https://sp.com.sa/ar/g20/ تتحدث عن طوابع مجموعة العشرين وصورها وطريقة استخدام الطوابع التفاعلية، مع شرح مختصر لكل طابع، وبإمكان الجميع الاطلاع عليها أيضًا من خلال تطبيق الجوال لمؤسسة البريد السعودي.

يُذكر أن رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين كانت قد بدأت في مطلع شهر ديسمبر عام 2019م، وتنتهي في 30 نوفمبر 2020م؛ حيث تُعد مجموعة العشرين المنتدى الرئيسي للتعاون الاقتصادي الدولي الذي يضم أكبر الاقتصادات على مستوى العالم لمناقشة القضايا المالية والقضايا الاجتماعية والاقتصادية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,550
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,883
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,949
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,032

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

المقالات

قطر ولعنة الازدواجية..!

قطر ولعنة الازدواجية..!

ابتسام منصور القحطاني
احذروا.. إنهم يكذبون

احذروا.. إنهم يكذبون

أفنان آل زايد
تسعون دقيقة

تسعون دقيقة

إيمان صالح مطر
نبي الرحمة ليس "إرهابيًّا"

نبي الرحمة ليس "إرهابيًّا"

غسان محمد عسيلان
مخاطر الاستثمار في تركيا

مخاطر الاستثمار في تركيا

عبدالرحمن المرشد
جوال "ماما" والبُعد عن التعليم

جوال "ماما" والبُعد عن التعليم

عبدالغني الشيخ
لماذا درستَ الدكتوراه يا شيخ؟

لماذا درستَ الدكتوراه يا شيخ؟

حسن آل عمير
النهج السعودي في الرد على المتجاوزين

النهج السعودي في الرد على المتجاوزين

علي آل شرمة
تحمُّل ضريبة المسكن..!

تحمُّل ضريبة المسكن..!

أحمد عجب
فاكهة الأبجدية-1

فاكهة الأبجدية-1

محمد الرطيان
"دبلوماسية البنغ بونغ"

"دبلوماسية البنغ بونغ"

عبدالسلام المشيطي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة