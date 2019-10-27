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جنرال أمريكي: "البغدادي" كان ينام مرتديًا حزامه الناسف

تقارير استخباراتية تدعم رواية "تفجير زعيم داعش لنفسه"

كشف الجنرال المتقاعد بسلاح الجو الأمريكي سيدريك لايتون، الضوء عن تقارير استخباراتية سابقة عن أن زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي كان ينام بحزام ناسف.

وقال لايتون: "هناك تقارير استخباراتية أكدت -قبل سنوات- أن البغدادي كان ينام مرتديًا حزامًا انتحاريًّا.. وهذا ليس مفاجأة".

وتابع بحسب موقع "السومرية" العراقي: "يبدو أن هذه التقارير كانت صحيحة للحيلولة دون القبض عليه".

وتأتي تصريحات "لايتون" بعد تصريح أدلى به مصدر في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" لـCNN، وأكد أن البغدادي فجّر حزامًا ناسفًا بنفسه خلال العملية التي شنتها قوة أمريكية في شمال غرب سوريا، السبت.

وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام أمريكية: إن البغدادي لَقِيَ مصرعه بغارة أمريكية صادَقَ على تنفيذها الرئيس دونالد ترامب.

وصرّح مسؤول بارز في البنتاغون، بأن زعيم تنظيم "داعش" كان هدفًا لعملية عسكرية سرية في محافظة إدلب السورية.

جنرال أمريكي تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي مقتل أبو بكر البغدادي

الرئيسية/ أخبار العالم

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جنرال أمريكي: "البغدادي" كان ينام مرتديًا حزامه الناسف
سبق

كشف الجنرال المتقاعد بسلاح الجو الأمريكي سيدريك لايتون، الضوء عن تقارير استخباراتية سابقة عن أن زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي كان ينام بحزام ناسف.

وقال لايتون: "هناك تقارير استخباراتية أكدت -قبل سنوات- أن البغدادي كان ينام مرتديًا حزامًا انتحاريًّا.. وهذا ليس مفاجأة".

وتابع بحسب موقع "السومرية" العراقي: "يبدو أن هذه التقارير كانت صحيحة للحيلولة دون القبض عليه".

وتأتي تصريحات "لايتون" بعد تصريح أدلى به مصدر في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" لـCNN، وأكد أن البغدادي فجّر حزامًا ناسفًا بنفسه خلال العملية التي شنتها قوة أمريكية في شمال غرب سوريا، السبت.

وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام أمريكية: إن البغدادي لَقِيَ مصرعه بغارة أمريكية صادَقَ على تنفيذها الرئيس دونالد ترامب.

وصرّح مسؤول بارز في البنتاغون، بأن زعيم تنظيم "داعش" كان هدفًا لعملية عسكرية سرية في محافظة إدلب السورية.

27 أكتوبر 2019 - 28 صفر 1441
12:16 PM

جنرال أمريكي: "البغدادي" كان ينام مرتديًا حزامه الناسف

تقارير استخباراتية تدعم رواية "تفجير زعيم داعش لنفسه"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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12,537

كشف الجنرال المتقاعد بسلاح الجو الأمريكي سيدريك لايتون، الضوء عن تقارير استخباراتية سابقة عن أن زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي كان ينام بحزام ناسف.

وقال لايتون: "هناك تقارير استخباراتية أكدت -قبل سنوات- أن البغدادي كان ينام مرتديًا حزامًا انتحاريًّا.. وهذا ليس مفاجأة".

وتابع بحسب موقع "السومرية" العراقي: "يبدو أن هذه التقارير كانت صحيحة للحيلولة دون القبض عليه".

وتأتي تصريحات "لايتون" بعد تصريح أدلى به مصدر في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" لـCNN، وأكد أن البغدادي فجّر حزامًا ناسفًا بنفسه خلال العملية التي شنتها قوة أمريكية في شمال غرب سوريا، السبت.

وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام أمريكية: إن البغدادي لَقِيَ مصرعه بغارة أمريكية صادَقَ على تنفيذها الرئيس دونالد ترامب.

وصرّح مسؤول بارز في البنتاغون، بأن زعيم تنظيم "داعش" كان هدفًا لعملية عسكرية سرية في محافظة إدلب السورية.

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