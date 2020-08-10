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لبنان.. مصادر إعلامية تؤكد توجّه رئيس الوزراء لإعلان استقالة الحكومة

قالت مصادر إعلامية، اليوم الاثنين: إن جلسة مجلس الوزراء اللبناني انتهت، وإنه من المنتظر التوجّه لإعلان استقالة الحكومة بعد قليل.

وأضافت المصادر أن رئيس الحكومة حسان دياب سوف يعلن استقالة حكومته بعد قليل.

وسوف يتوجه رئيس الحكومة اللبنانية إلى قصر بعبدا؛ لتقديم استقالته رسمياً إلى الرئيس ميشال عون.

من ناحية أخرى، تم انتشال 5 جثث من موقع انفجار مرفأ بيروت، لترتفع حصيلة القتلى إلى 163.

الرئيسية/ أخبار العالم

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لبنان.. مصادر إعلامية تؤكد توجّه رئيس الوزراء لإعلان استقالة الحكومة
سبق

قالت مصادر إعلامية، اليوم الاثنين: إن جلسة مجلس الوزراء اللبناني انتهت، وإنه من المنتظر التوجّه لإعلان استقالة الحكومة بعد قليل.

وأضافت المصادر أن رئيس الحكومة حسان دياب سوف يعلن استقالة حكومته بعد قليل.

وسوف يتوجه رئيس الحكومة اللبنانية إلى قصر بعبدا؛ لتقديم استقالته رسمياً إلى الرئيس ميشال عون.

من ناحية أخرى، تم انتشال 5 جثث من موقع انفجار مرفأ بيروت، لترتفع حصيلة القتلى إلى 163.

10 أغسطس 2020 - 20 ذو الحجة 1441
05:37 PM

لبنان.. مصادر إعلامية تؤكد توجّه رئيس الوزراء لإعلان استقالة الحكومة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت مصادر إعلامية، اليوم الاثنين: إن جلسة مجلس الوزراء اللبناني انتهت، وإنه من المنتظر التوجّه لإعلان استقالة الحكومة بعد قليل.

وأضافت المصادر أن رئيس الحكومة حسان دياب سوف يعلن استقالة حكومته بعد قليل.

وسوف يتوجه رئيس الحكومة اللبنانية إلى قصر بعبدا؛ لتقديم استقالته رسمياً إلى الرئيس ميشال عون.

من ناحية أخرى، تم انتشال 5 جثث من موقع انفجار مرفأ بيروت، لترتفع حصيلة القتلى إلى 163.

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