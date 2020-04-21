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"أمانة مكة" تضبط مطبخين أحدهما أزال ملصق الإغلاق والآخر قام بالذبح المخالف

أكدت أنها لن تتوانى في تعقب المخالفين وتطبيق لائحة الجزاءات بحقهم

‏‫ضبطت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في ‫بلدية العمرة الفرعية مطبخين عشوائيين قام أحدهما بمخالفة إزالة ملصق الإغلاق وممارسة العمل دون مراجعة البلدية، ومطبخ آخر يقوم بالذبح داخل المطبخ مخالفًا لنظام منع الذبح داخل المطابخ تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وأوضحت أمانة العاصمة المقدسة أنها ستتخذ كل الإجراءات النظامية بحق من يخالف الاشتراطات، مؤكدة في الوقت ذاته أنها لن تتوانى في تعقب كل المخالفين لضبطهم وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحقهم.

مكة المكرمة أمانة العاصمة المقدسة بلدية العمرة الفرعية فيروس كورونا الجديد

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"أمانة مكة" تضبط مطبخين أحدهما أزال ملصق الإغلاق والآخر قام بالذبح المخالف
سبق

‏‫ضبطت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في ‫بلدية العمرة الفرعية مطبخين عشوائيين قام أحدهما بمخالفة إزالة ملصق الإغلاق وممارسة العمل دون مراجعة البلدية، ومطبخ آخر يقوم بالذبح داخل المطبخ مخالفًا لنظام منع الذبح داخل المطابخ تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وأوضحت أمانة العاصمة المقدسة أنها ستتخذ كل الإجراءات النظامية بحق من يخالف الاشتراطات، مؤكدة في الوقت ذاته أنها لن تتوانى في تعقب كل المخالفين لضبطهم وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحقهم.

21 إبريل 2020 - 28 شعبان 1441
01:13 AM
اخر تعديل
21 إبريل 2020 - 28 شعبان 1441
01:19 AM

"أمانة مكة" تضبط مطبخين أحدهما أزال ملصق الإغلاق والآخر قام بالذبح المخالف

أكدت أنها لن تتوانى في تعقب المخالفين وتطبيق لائحة الجزاءات بحقهم

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
0
243

‏‫ضبطت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في ‫بلدية العمرة الفرعية مطبخين عشوائيين قام أحدهما بمخالفة إزالة ملصق الإغلاق وممارسة العمل دون مراجعة البلدية، ومطبخ آخر يقوم بالذبح داخل المطبخ مخالفًا لنظام منع الذبح داخل المطابخ تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وأوضحت أمانة العاصمة المقدسة أنها ستتخذ كل الإجراءات النظامية بحق من يخالف الاشتراطات، مؤكدة في الوقت ذاته أنها لن تتوانى في تعقب كل المخالفين لضبطهم وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحقهم.

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