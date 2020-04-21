"أمانة مكة" تضبط مطبخين أحدهما أزال ملصق الإغلاق والآخر قام بالذبح المخالف

أكدت أنها لن تتوانى في تعقب المخالفين وتطبيق لائحة الجزاءات بحقهم

‏‫ضبطت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في ‫بلدية العمرة الفرعية مطبخين عشوائيين قام أحدهما بمخالفة إزالة ملصق الإغلاق وممارسة العمل دون مراجعة البلدية، ومطبخ آخر يقوم بالذبح داخل المطبخ مخالفًا لنظام منع الذبح داخل المطابخ تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وأوضحت أمانة العاصمة المقدسة أنها ستتخذ كل الإجراءات النظامية بحق من يخالف الاشتراطات، مؤكدة في الوقت ذاته أنها لن تتوانى في تعقب كل المخالفين لضبطهم وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحقهم.