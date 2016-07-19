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أمن الطرق بـ"الليث" يضبط كميات كبيرة من الذخائر الحية بحوزة شاب وامرأة

تم تسليمهما والمضبوطات إلى الشرطة بحكم الاختصاص

تمكّن رجال أمن الطرق بمركز الضبط الأمني في محافظة الليث، مساء اليوم الجمعة، من الإطاحة بشاب وامرأة، عُثر بحوزتهما على كمية كبيرة من الذخائر الحية، مخبأة داخل السيارة التي كانا يستقلانها.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "سبق"؛ فإن رجال الأمن في مركز الضبط الأمني بالليث "الغالة"، اشتبهوا في مركبة من نوع "وانيت" يقودها شاب وبرفقته امرأة باتجاه جدة.

وبعد توقيف المركبة، وإخضاعها للتفتيش من قِبَل رجال الأمن، عُثر بداخلها على ذخائر حية بكميات كبيرة.

وتم تسليم الشاب وهو في العِقد الثالث من عمره، والمرأة، والمضبوطات التي بحوزتهما إلى شرطة محافظة الليث بحكم الاختصاص، والتي بدورها فتحت تحقيقًا موسعًا معهما؛ تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهما.

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أمن الطرق بـ"الليث" يضبط كميات كبيرة من الذخائر الحية بحوزة شاب وامرأة
سبق

تمكّن رجال أمن الطرق بمركز الضبط الأمني في محافظة الليث، مساء اليوم الجمعة، من الإطاحة بشاب وامرأة، عُثر بحوزتهما على كمية كبيرة من الذخائر الحية، مخبأة داخل السيارة التي كانا يستقلانها.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "سبق"؛ فإن رجال الأمن في مركز الضبط الأمني بالليث "الغالة"، اشتبهوا في مركبة من نوع "وانيت" يقودها شاب وبرفقته امرأة باتجاه جدة.

وبعد توقيف المركبة، وإخضاعها للتفتيش من قِبَل رجال الأمن، عُثر بداخلها على ذخائر حية بكميات كبيرة.

وتم تسليم الشاب وهو في العِقد الثالث من عمره، والمرأة، والمضبوطات التي بحوزتهما إلى شرطة محافظة الليث بحكم الاختصاص، والتي بدورها فتحت تحقيقًا موسعًا معهما؛ تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهما.

19 يوليو 2019 - 16 ذو القعدة 1440
07:08 PM
اخر تعديل
19 يوليو 2019 - 16 ذو القعدة 1440
11:28 PM

أمن الطرق بـ"الليث" يضبط كميات كبيرة من الذخائر الحية بحوزة شاب وامرأة

تم تسليمهما والمضبوطات إلى الشرطة بحكم الاختصاص

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
12
35,384

تمكّن رجال أمن الطرق بمركز الضبط الأمني في محافظة الليث، مساء اليوم الجمعة، من الإطاحة بشاب وامرأة، عُثر بحوزتهما على كمية كبيرة من الذخائر الحية، مخبأة داخل السيارة التي كانا يستقلانها.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "سبق"؛ فإن رجال الأمن في مركز الضبط الأمني بالليث "الغالة"، اشتبهوا في مركبة من نوع "وانيت" يقودها شاب وبرفقته امرأة باتجاه جدة.

وبعد توقيف المركبة، وإخضاعها للتفتيش من قِبَل رجال الأمن، عُثر بداخلها على ذخائر حية بكميات كبيرة.

وتم تسليم الشاب وهو في العِقد الثالث من عمره، والمرأة، والمضبوطات التي بحوزتهما إلى شرطة محافظة الليث بحكم الاختصاص، والتي بدورها فتحت تحقيقًا موسعًا معهما؛ تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهما.

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