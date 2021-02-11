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الفريق الأزيمع يستقبل المبعوث الأمريكي لليمن ويناقش مستجدات الأوضاع

استعرض موقف المملكة الثابت والجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي

استقبل نائب رئيس هيئة الأركان العامة قائد القوات المشتركة المكلف الفريق الركن مطلق بن سالم الأزيمع، في مقر قيادة القوات المشتركة اليوم، المبعوث الأمريكي الخاص لليمن تيموثي ليندركينغ.

وتم خلال الاستقبال مناقشة مستجدات الأوضاع في اليمن، وموقف المملكة الثابت في دعم الشعب اليمني الشقيق، والجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي شامل وتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.

حضر الاستقبال كبار ضباط القوات المشتركة والوفد المرافق للضيف.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الفريق الأزيمع يستقبل المبعوث الأمريكي لليمن ويناقش مستجدات الأوضاع
سبق

استقبل نائب رئيس هيئة الأركان العامة قائد القوات المشتركة المكلف الفريق الركن مطلق بن سالم الأزيمع، في مقر قيادة القوات المشتركة اليوم، المبعوث الأمريكي الخاص لليمن تيموثي ليندركينغ.

وتم خلال الاستقبال مناقشة مستجدات الأوضاع في اليمن، وموقف المملكة الثابت في دعم الشعب اليمني الشقيق، والجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي شامل وتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.

حضر الاستقبال كبار ضباط القوات المشتركة والوفد المرافق للضيف.

11 فبراير 2021 - 29 جمادى الآخر 1442
06:26 PM

الفريق الأزيمع يستقبل المبعوث الأمريكي لليمن ويناقش مستجدات الأوضاع

استعرض موقف المملكة الثابت والجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استقبل نائب رئيس هيئة الأركان العامة قائد القوات المشتركة المكلف الفريق الركن مطلق بن سالم الأزيمع، في مقر قيادة القوات المشتركة اليوم، المبعوث الأمريكي الخاص لليمن تيموثي ليندركينغ.

وتم خلال الاستقبال مناقشة مستجدات الأوضاع في اليمن، وموقف المملكة الثابت في دعم الشعب اليمني الشقيق، والجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي شامل وتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.

حضر الاستقبال كبار ضباط القوات المشتركة والوفد المرافق للضيف.

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