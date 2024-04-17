النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد .. حملة تطويق "كورونا" بمسح ميداني لإسكان العمالة بالبشائر

بمشاركة المحافظة والبلدية والشرطة والهلال الأحمر والقطاع الصحي

نفذت اللجنة المشكلة لمتابعة وتقييم مقرات سكن العمالة الوافدة في محافظة بلقرن ومركز البشائر، عدداً من الجولات التفتيشية على المجمعات السكنية بمدينة البشائر، في أثناء فترة منع التجوّل.

‫وجاءت الجولات بهدف التأكد من اتباع الشروط والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وملاءمة مساكن العمال، وذلك بمشاركة من عدة جهات تمثلت في المحافظة، مركز البشائر، البلدية، الشرطة، الهلال الأحمر والقطاع الصحي بالبشائر.

ووثّقت عدسة "سبق"، عصر أمس الخميس، انطلاق الحملة ولحظات الوقوف على أوضاع وظروف العمالة داخل مساكنهم، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا.

فيروس كورونا الجديد بلقرن

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد .. حملة تطويق "كورونا" بمسح ميداني لإسكان العمالة بالبشائر
سبق

نفذت اللجنة المشكلة لمتابعة وتقييم مقرات سكن العمالة الوافدة في محافظة بلقرن ومركز البشائر، عدداً من الجولات التفتيشية على المجمعات السكنية بمدينة البشائر، في أثناء فترة منع التجوّل.

‫وجاءت الجولات بهدف التأكد من اتباع الشروط والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وملاءمة مساكن العمال، وذلك بمشاركة من عدة جهات تمثلت في المحافظة، مركز البشائر، البلدية، الشرطة، الهلال الأحمر والقطاع الصحي بالبشائر.

ووثّقت عدسة "سبق"، عصر أمس الخميس، انطلاق الحملة ولحظات الوقوف على أوضاع وظروف العمالة داخل مساكنهم، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا.

17 إبريل 2020 - 24 شعبان 1441
01:10 AM

شاهد .. حملة تطويق "كورونا" بمسح ميداني لإسكان العمالة بالبشائر

بمشاركة المحافظة والبلدية والشرطة والهلال الأحمر والقطاع الصحي

A A A
سويد الحارثي - بلقرن
1
7,332

نفذت اللجنة المشكلة لمتابعة وتقييم مقرات سكن العمالة الوافدة في محافظة بلقرن ومركز البشائر، عدداً من الجولات التفتيشية على المجمعات السكنية بمدينة البشائر، في أثناء فترة منع التجوّل.

‫وجاءت الجولات بهدف التأكد من اتباع الشروط والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وملاءمة مساكن العمال، وذلك بمشاركة من عدة جهات تمثلت في المحافظة، مركز البشائر، البلدية، الشرطة، الهلال الأحمر والقطاع الصحي بالبشائر.

ووثّقت عدسة "سبق"، عصر أمس الخميس، انطلاق الحملة ولحظات الوقوف على أوضاع وظروف العمالة داخل مساكنهم، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,290
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,640
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,184
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,336

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

العالقون بالمدارس الأهلية

العالقون بالمدارس الأهلية

أحمد عجب
فطنة التحالف ووقف الحرب

فطنة التحالف ووقف الحرب

ماجد البريكان
ذات الرداء الأبيض

ذات الرداء الأبيض

علاء الدين براده
سقط مَنْ يسيء للسعودية

سقط مَنْ يسيء للسعودية

جمعان الكرت
رسالة لشركات التأمين خلال أزمة كورونا

رسالة لشركات التأمين خلال أزمة كورونا

حسن آل عمير
وصية "كورونا" الأخيرة

وصية "كورونا" الأخيرة

أحمد عجب
الأزمات تبرز أصالة الطبيب السعودي

الأزمات تبرز أصالة الطبيب السعودي

علي آل شرمة
90 ألف مؤذن يواجهون كورونا

90 ألف مؤذن يواجهون كورونا

عبدالرحمن المرشد
الدراما السعودية وتشويه المجتمع..!

الدراما السعودية وتشويه المجتمع..!

عبدالرحمن القحطاني
أبطال الأزمة

أبطال الأزمة

عايد الهرفي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة