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"مأوى رحمة" .. هذا ما فعلته بلدية الخُبر لحماية الطيور في الشتاء

تركيب 200 بيت للعصافير على الأشجار بالكورنيش والواجهة البحرية

أطلقت بلدية محافظة الخُبر؛ ممثلة بإدارة الحدائق والتجميل مبادرة "مأوى رحمة"، التي تأتي امتثالاً لديننا الإسلامي الحنيف ومن منطلق إنساني ورحمة بالطيور، امتداداً لمبادرة "رحمة" التي أطلقتها "البلدية" خلال عامين متتاليين في فصل الصيف.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخُبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي؛ أن مبادرة "مأوى رحمة" تأتي ضمن الإطار المستمر لبلدية الخُبر، وسعيها نحو التوسع في العمل الإنساني، والمحافظة على البيئة وحماية عناصرها؛ لاستمرار الحياة الطبيعية لما لها من مردود بيئي, منوّهاً بأنه تمّ توزيع أكثر من 200 بيت للعصافير وتركيبها على الأشجار في الكورنيش والواجهة البحرية والحدائق العامة والمتنزهات والمماشي؛ لتأمين المأوى للعصافير خلال فصل الشتاء وبرودة الطقس وعند هطول الأمطار, والإسهام في الحفاظ على البيئة من خلال الاستفادة من موسم هجرة الطيور.

وأكّد الزايدي؛ حرص بلدية الخُبر على تبني وإطلاق مثل هذه المبادرات لما لها من مردودٍ إيجابي, مرحباً في الوقت ذاته بكل الأفكار والمبادرات القابلة للتطبيق وتبنيها على أرض الواقع.

بلدية محافظة الخُبر مبادرة مأوى رحمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مأوى رحمة" .. هذا ما فعلته بلدية الخُبر لحماية الطيور في الشتاء
سبق

أطلقت بلدية محافظة الخُبر؛ ممثلة بإدارة الحدائق والتجميل مبادرة "مأوى رحمة"، التي تأتي امتثالاً لديننا الإسلامي الحنيف ومن منطلق إنساني ورحمة بالطيور، امتداداً لمبادرة "رحمة" التي أطلقتها "البلدية" خلال عامين متتاليين في فصل الصيف.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخُبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي؛ أن مبادرة "مأوى رحمة" تأتي ضمن الإطار المستمر لبلدية الخُبر، وسعيها نحو التوسع في العمل الإنساني، والمحافظة على البيئة وحماية عناصرها؛ لاستمرار الحياة الطبيعية لما لها من مردود بيئي, منوّهاً بأنه تمّ توزيع أكثر من 200 بيت للعصافير وتركيبها على الأشجار في الكورنيش والواجهة البحرية والحدائق العامة والمتنزهات والمماشي؛ لتأمين المأوى للعصافير خلال فصل الشتاء وبرودة الطقس وعند هطول الأمطار, والإسهام في الحفاظ على البيئة من خلال الاستفادة من موسم هجرة الطيور.

وأكّد الزايدي؛ حرص بلدية الخُبر على تبني وإطلاق مثل هذه المبادرات لما لها من مردودٍ إيجابي, مرحباً في الوقت ذاته بكل الأفكار والمبادرات القابلة للتطبيق وتبنيها على أرض الواقع.

30 ديسمبر 2019 - 4 جمادى الأول 1441
11:56 AM

"مأوى رحمة" .. هذا ما فعلته بلدية الخُبر لحماية الطيور في الشتاء

تركيب 200 بيت للعصافير على الأشجار بالكورنيش والواجهة البحرية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الخبر
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أطلقت بلدية محافظة الخُبر؛ ممثلة بإدارة الحدائق والتجميل مبادرة "مأوى رحمة"، التي تأتي امتثالاً لديننا الإسلامي الحنيف ومن منطلق إنساني ورحمة بالطيور، امتداداً لمبادرة "رحمة" التي أطلقتها "البلدية" خلال عامين متتاليين في فصل الصيف.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخُبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي؛ أن مبادرة "مأوى رحمة" تأتي ضمن الإطار المستمر لبلدية الخُبر، وسعيها نحو التوسع في العمل الإنساني، والمحافظة على البيئة وحماية عناصرها؛ لاستمرار الحياة الطبيعية لما لها من مردود بيئي, منوّهاً بأنه تمّ توزيع أكثر من 200 بيت للعصافير وتركيبها على الأشجار في الكورنيش والواجهة البحرية والحدائق العامة والمتنزهات والمماشي؛ لتأمين المأوى للعصافير خلال فصل الشتاء وبرودة الطقس وعند هطول الأمطار, والإسهام في الحفاظ على البيئة من خلال الاستفادة من موسم هجرة الطيور.

وأكّد الزايدي؛ حرص بلدية الخُبر على تبني وإطلاق مثل هذه المبادرات لما لها من مردودٍ إيجابي, مرحباً في الوقت ذاته بكل الأفكار والمبادرات القابلة للتطبيق وتبنيها على أرض الواقع.

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