النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1486 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1055 خلال الـ24 ساعة الماضية

12 موقعاً في حائل لاستقبال تطعيم المرشحين للحج

4 داخل المدينة.. و8 موزعة على المحافظات

‬حددت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل 12 موقعاً لاستقبال تطعيم المرشحين للحج في منطقة حائل لهذا العام؛ منها 4 مواقع داخل مدينة حائل، و8 مواقع موزعة على المحافظات.

وأوضحت "صحة حائل" أن تطعيم لقاح "الإنفلونزا الموسمية"، ولقاح "الحمى الشوكية" سيكون متوفراً بمدينة حائل في مراكز الرعاية الصحية الأولية في أحياء: أجا، الوسيطاء، البادية، الخماشية.

أما المحافظات فسيكون متوفراً في 8 مستشفيات هي: الشنان، الحائط، الغزالة، سميراء، موقق، الشملي، بقعاء الشملي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
12 موقعاً في حائل لاستقبال تطعيم المرشحين للحج
سبق

‬حددت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل 12 موقعاً لاستقبال تطعيم المرشحين للحج في منطقة حائل لهذا العام؛ منها 4 مواقع داخل مدينة حائل، و8 مواقع موزعة على المحافظات.

وأوضحت "صحة حائل" أن تطعيم لقاح "الإنفلونزا الموسمية"، ولقاح "الحمى الشوكية" سيكون متوفراً بمدينة حائل في مراكز الرعاية الصحية الأولية في أحياء: أجا، الوسيطاء، البادية، الخماشية.

أما المحافظات فسيكون متوفراً في 8 مستشفيات هي: الشنان، الحائط، الغزالة، سميراء، موقق، الشملي، بقعاء الشملي.

30 يونيو 2021 - 20 ذو القعدة 1442
04:05 PM

12 موقعاً في حائل لاستقبال تطعيم المرشحين للحج

4 داخل المدينة.. و8 موزعة على المحافظات

A A A
منصور الشلاقي - حائل
0
188

‬حددت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل 12 موقعاً لاستقبال تطعيم المرشحين للحج في منطقة حائل لهذا العام؛ منها 4 مواقع داخل مدينة حائل، و8 مواقع موزعة على المحافظات.

وأوضحت "صحة حائل" أن تطعيم لقاح "الإنفلونزا الموسمية"، ولقاح "الحمى الشوكية" سيكون متوفراً بمدينة حائل في مراكز الرعاية الصحية الأولية في أحياء: أجا، الوسيطاء، البادية، الخماشية.

أما المحافظات فسيكون متوفراً في 8 مستشفيات هي: الشنان، الحائط، الغزالة، سميراء، موقق، الشملي، بقعاء الشملي.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,881
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,288
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,541
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
33,095

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

حُسن التصرف مغلاق الأزمات

حُسن التصرف مغلاق الأزمات

مها الجبر
العلاقة الزوجية بين المودة وإلاكراه!!!

العلاقة الزوجية بين المودة وإلاكراه!!!

غسان محمد عسيلان
رحيل الزهر

رحيل الزهر

عائشة عباس نتو
أكاديمية د. سليمان الحبيب.. بوابة تقود إلى المستقبل

أكاديمية د. سليمان الحبيب.. بوابة تقود إلى المستقبل

عبدالعزيز الفريان
"الحلــــم".. الحـــرام!!

"الحلــــم".. الحـــرام!!

خالد الحقباني
رسوم التذاكر.. مرض آخر..!

رسوم التذاكر.. مرض آخر..!

عبدالغني الشيخ
نصائح للراحلين عن المناصب الوظيفية

نصائح للراحلين عن المناصب الوظيفية

حسن آل عمير
مدن تتضخم وأخرى تتقزم

مدن تتضخم وأخرى تتقزم

جمعان الكرت
المتقاعد.. متى يرحـل؟!!

المتقاعد.. متى يرحـل؟!!

محمد الصيعري
خطباء الجمعة.. المحتوى والأداء..!!

خطباء الجمعة.. المحتوى والأداء..!!

عبدالمحسن الحارثي
لكل متقاعد.. اطمئن

لكل متقاعد.. اطمئن

بندر مغرم الشهري
الحكمة والسفاهة

الحكمة والسفاهة

حمد خالد العرق

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة