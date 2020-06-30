12 موقعاً في حائل لاستقبال تطعيم المرشحين للحج

4 داخل المدينة.. و8 موزعة على المحافظات

‬حددت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل 12 موقعاً لاستقبال تطعيم المرشحين للحج في منطقة حائل لهذا العام؛ منها 4 مواقع داخل مدينة حائل، و8 مواقع موزعة على المحافظات.

وأوضحت "صحة حائل" أن تطعيم لقاح "الإنفلونزا الموسمية"، ولقاح "الحمى الشوكية" سيكون متوفراً بمدينة حائل في مراكز الرعاية الصحية الأولية في أحياء: أجا، الوسيطاء، البادية، الخماشية.

أما المحافظات فسيكون متوفراً في 8 مستشفيات هي: الشنان، الحائط، الغزالة، سميراء، موقق، الشملي، بقعاء الشملي.