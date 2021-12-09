النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

لجنة المسابقات تعلن مواعيد مباريات الدور الثاني من دوري يلو.. تعرف عليها

أصدرت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الخميس، جدول مباريات الدور الثاني من مسابقة دوري يلو، للموسم الرياضي 2021/2022م، التي ستنطلق الاثنين 17 يناير 2022م، بلقاء الخلود وهجر في مدينة الرس.

ويتوقف الدوري بعد نهاية مباريات الجولة 33 لمدة أسبوعين، ويستأنف بعد عيد الفطر المبارك بمباريات الجولة 34، على أن تختتم منافسات دوري يلو بلقاءات الجولة 38 التي ستقام في توقيت واحد يوم الأحد 29 مايو 2022م.

علمًا بأن جدول مباريات الدور الثاني من دوري يلو سيشهد استمرارية إقامة مباريات كل جولة على مدار 3 أيام.

كما راعت اللجنة في إعداد مباريات الدور الثاني جاهزية الملاعب ‏ومواعيد الصيانة السنوية بالتنسيق مع الإدارة المعنية في وزارة الرياضة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
لجنة المسابقات تعلن مواعيد مباريات الدور الثاني من دوري يلو.. تعرف عليها
سبق

أصدرت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الخميس، جدول مباريات الدور الثاني من مسابقة دوري يلو، للموسم الرياضي 2021/2022م، التي ستنطلق الاثنين 17 يناير 2022م، بلقاء الخلود وهجر في مدينة الرس.

ويتوقف الدوري بعد نهاية مباريات الجولة 33 لمدة أسبوعين، ويستأنف بعد عيد الفطر المبارك بمباريات الجولة 34، على أن تختتم منافسات دوري يلو بلقاءات الجولة 38 التي ستقام في توقيت واحد يوم الأحد 29 مايو 2022م.

علمًا بأن جدول مباريات الدور الثاني من دوري يلو سيشهد استمرارية إقامة مباريات كل جولة على مدار 3 أيام.

كما راعت اللجنة في إعداد مباريات الدور الثاني جاهزية الملاعب ‏ومواعيد الصيانة السنوية بالتنسيق مع الإدارة المعنية في وزارة الرياضة.

09 ديسمبر 2021 - 5 جمادى الأول 1443
05:03 PM

لجنة المسابقات تعلن مواعيد مباريات الدور الثاني من دوري يلو.. تعرف عليها

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
209

أصدرت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الخميس، جدول مباريات الدور الثاني من مسابقة دوري يلو، للموسم الرياضي 2021/2022م، التي ستنطلق الاثنين 17 يناير 2022م، بلقاء الخلود وهجر في مدينة الرس.

ويتوقف الدوري بعد نهاية مباريات الجولة 33 لمدة أسبوعين، ويستأنف بعد عيد الفطر المبارك بمباريات الجولة 34، على أن تختتم منافسات دوري يلو بلقاءات الجولة 38 التي ستقام في توقيت واحد يوم الأحد 29 مايو 2022م.

علمًا بأن جدول مباريات الدور الثاني من دوري يلو سيشهد استمرارية إقامة مباريات كل جولة على مدار 3 أيام.

كما راعت اللجنة في إعداد مباريات الدور الثاني جاهزية الملاعب ‏ومواعيد الصيانة السنوية بالتنسيق مع الإدارة المعنية في وزارة الرياضة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,382
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,635
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,371
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,375

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة