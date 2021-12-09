لجنة المسابقات تعلن مواعيد مباريات الدور الثاني من دوري يلو.. تعرف عليها

أصدرت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الخميس، جدول مباريات الدور الثاني من مسابقة دوري يلو، للموسم الرياضي 2021/2022م، التي ستنطلق الاثنين 17 يناير 2022م، بلقاء الخلود وهجر في مدينة الرس.



ويتوقف الدوري بعد نهاية مباريات الجولة 33 لمدة أسبوعين، ويستأنف بعد عيد الفطر المبارك بمباريات الجولة 34، على أن تختتم منافسات دوري يلو بلقاءات الجولة 38 التي ستقام في توقيت واحد يوم الأحد 29 مايو 2022م.



علمًا بأن جدول مباريات الدور الثاني من دوري يلو سيشهد استمرارية إقامة مباريات كل جولة على مدار 3 أيام.



كما راعت اللجنة في إعداد مباريات الدور الثاني جاهزية الملاعب ‏ومواعيد الصيانة السنوية بالتنسيق مع الإدارة المعنية في وزارة الرياضة.