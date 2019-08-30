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"الأرصاد" تنبه لهطول أمطار متوسطة على الباحة

"المدني" يدعو للابتعاد عن مجاري الأودية والسيول

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من هطول أمطار متوسطة تصحب برياح نشطة سطحية وتساقط البرد على منطقة الباحة.

وتشمل الحالة مدينة الباحة، ومحافظات: (الباحة، والحجرة، والعقيق، والقرى، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وقلوة والأجزاء المجاورة لها)، وتستمر حتى الساعة السابعة من مساء اليوم.

وجددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، تنبيهاتها للجميع بضرورة توخي الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول، وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد" تنبه لهطول أمطار متوسطة على الباحة
سبق

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من هطول أمطار متوسطة تصحب برياح نشطة سطحية وتساقط البرد على منطقة الباحة.

وتشمل الحالة مدينة الباحة، ومحافظات: (الباحة، والحجرة، والعقيق، والقرى، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وقلوة والأجزاء المجاورة لها)، وتستمر حتى الساعة السابعة من مساء اليوم.

وجددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، تنبيهاتها للجميع بضرورة توخي الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول، وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

30 أغسطس 2019 - 29 ذو الحجة 1440
03:15 PM

"الأرصاد" تنبه لهطول أمطار متوسطة على الباحة

"المدني" يدعو للابتعاد عن مجاري الأودية والسيول

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الباحة
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791

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من هطول أمطار متوسطة تصحب برياح نشطة سطحية وتساقط البرد على منطقة الباحة.

وتشمل الحالة مدينة الباحة، ومحافظات: (الباحة، والحجرة، والعقيق، والقرى، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وقلوة والأجزاء المجاورة لها)، وتستمر حتى الساعة السابعة من مساء اليوم.

وجددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، تنبيهاتها للجميع بضرورة توخي الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول، وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

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