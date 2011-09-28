مسؤول أرميني: تركيا أرسلت نحو 4 آلاف مسلح من سوريا إلى أذربيجان

باكو أعلنت مقتل 6 وجرح 19 آخرين في اشتباكات إقليم ناغورنو كاراباخ

كشف سفير أرمينيا في روسيا اليوم، أن تركيا أرسلت نحو 4 آلاف مسلح من الشمال السوري إلى أذربيجان؛ مبينًا أن المسلحين السوريين يشاركون في العمليات القتالية بإقليم ناغورني كاراباخ.

واليوم أيضًا أعلنت أذربيجان، مقتل 6 أشخاص وجرح 19 آخرين في اشتباكات بإقليم ناغورنو كاراباخ؛ في حين قُتِل 32 مسلحًا أرمينيًّا في المواجهات المستمرة في المنطقة.

وتبادلت قوات أرمينيا وأذربيجان إطلاق النار بكثافة لليوم الثاني صباح الاثنين، واتهم الجانبان بعضهما باستخدام المدفعية الثقيلة.

وكانت أذربيجان قد أعلنت، الأحد، أن قواتها دخلت 6 قرى خاضعة لسيطرة الأرمن، خلال المواجهات العنيفة التي اندلعت عند خط التماس بين الطرفين في ناغورنو كاراباخ.

وأفاد متحدث باسم وزارة الدفاع الأذرية: "حررنا 6 قرى، 5 في منطقة فيزولي، وواحدة في جبرايل".

وردت وزارة الدفاع في إقليم ناغورنو كاراباخ؛ بأنها دمرت 4 مروحيات أذرية، و15 طائرة مسيرة، إضافة لـ10 دبابات.

واندلع قتال بين أرمينيا وأذربيجان، الأحد، حول منطقة ناغورنو كاراباخ الانفصالية، وقالت وزارة الدفاع الأرمينية إنها أسقطت طائرتي هليكوبتر تابعتين لأذربيجان.

ووفق "سكاي نيوز عربية" يثير إقليم ناغورنو كاراباخ، الذي أعلن استقلاله في 1991، خلافًا بين أذربيجان وأرمينيا منذ وقت طويل؛ علمًا بأن المنطقة تقطنها أغلبية من الأرمن.

وفي عام 1994، تم الاتفاق على وقف إطلاق النار؛ إلا أن الجانبين يتبادلان الاتهامات بشن هجمات من حين لآخر.

وعلى الرغم من وساطة دولية بدأت قبل سنوات طويلة؛ لم يتمكن البلدان من التوصل إلى حل للنزاع حول الإقليم الذي تهدد باكو باستمرار باستعادة السيطرة عليه بالقوة.

وتتمتع المنطقة المتنازع عليها، بحساسية كبيرة؛ حيث تنتمي أرمينيا لتحالف سياسي عسكري تقوده موسكو، ويتمثل في منظمة معاهدة الأمن الجماعي؛ في حين تحظى أذربيجان بدعم من تركيا.