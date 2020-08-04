حصيلة إصابات "كورونا" في إندونيسيا ترتفع إلى 115.056
تسجيل 86 وفاة جديدة
سجلت إندونيسيا 1.922 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم (الثلاثاء)، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في هذا البلد الواقع بجنوب شرق آسيا إلى 115.056.
وبيّنت وزارة الصحة الإندونيسية أنها سجلت 86 وفاة جديدة، ليرتفع مجمل الوفيات إلى 5.388؛ وفقًا لـ"رويترز".
حصيلة إصابات "كورونا" في إندونيسيا ترتفع إلى 115.056
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-08-04
سجلت إندونيسيا 1.922 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم (الثلاثاء)، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في هذا البلد الواقع بجنوب شرق آسيا إلى 115.056.
وبيّنت وزارة الصحة الإندونيسية أنها سجلت 86 وفاة جديدة، ليرتفع مجمل الوفيات إلى 5.388؛ وفقًا لـ"رويترز".
04 أغسطس 2020 - 14 ذو الحجة 1441
04:44 PM
حصيلة إصابات "كورونا" في إندونيسيا ترتفع إلى 115.056
تسجيل 86 وفاة جديدة
سجلت إندونيسيا 1.922 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم (الثلاثاء)، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في هذا البلد الواقع بجنوب شرق آسيا إلى 115.056.
وبيّنت وزارة الصحة الإندونيسية أنها سجلت 86 وفاة جديدة، ليرتفع مجمل الوفيات إلى 5.388؛ وفقًا لـ"رويترز".