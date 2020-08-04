النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 1635 حالة تعافٍ جديدة من "كورونا" و 1342 إصابة

حصيلة إصابات "كورونا" في إندونيسيا ترتفع إلى 115.056

تسجيل 86 وفاة جديدة

سجلت إندونيسيا 1.922 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم (الثلاثاء)، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في هذا البلد الواقع بجنوب شرق آسيا إلى 115.056.

وبيّنت وزارة الصحة الإندونيسية أنها سجلت 86 وفاة جديدة، ليرتفع مجمل الوفيات إلى 5.388؛ وفقًا لـ"رويترز".

الرئيسية/ محطات

اعلان
حصيلة إصابات "كورونا" في إندونيسيا ترتفع إلى 115.056
سبق

سجلت إندونيسيا 1.922 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم (الثلاثاء)، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في هذا البلد الواقع بجنوب شرق آسيا إلى 115.056.

وبيّنت وزارة الصحة الإندونيسية أنها سجلت 86 وفاة جديدة، ليرتفع مجمل الوفيات إلى 5.388؛ وفقًا لـ"رويترز".

04 أغسطس 2020 - 14 ذو الحجة 1441
04:44 PM

حصيلة إصابات "كورونا" في إندونيسيا ترتفع إلى 115.056

تسجيل 86 وفاة جديدة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
48

سجلت إندونيسيا 1.922 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم (الثلاثاء)، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في هذا البلد الواقع بجنوب شرق آسيا إلى 115.056.

وبيّنت وزارة الصحة الإندونيسية أنها سجلت 86 وفاة جديدة، ليرتفع مجمل الوفيات إلى 5.388؛ وفقًا لـ"رويترز".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,656
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,134
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,867
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,383

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة