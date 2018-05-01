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غداً.."السديري" يزور مجمع الملك فهد لطباعة المصحف بالمدينة المنورة

يطلع على آخر استعدادات "الشؤون الإسلامية" لشهر رمضان

يزور نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري، يوم غدٍ الأربعاء السادس عشر من شهر شعبان 1439هـ، المدينة المنورة ، حيث يزور مجمع الملك فهد لطباعة المصحف بالمدينة المنورة ويطلع على آخر استعدادات الوزارة لأعمال التوعية والإرشاد في شهر رمضان المبارك.

تستمر الزيارة لمدة يومين، ويستهلها "السديري" بالوقوف على سير العمل في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، كما يلتقي منسوبي الأمانة العامة للتوعية الإسلامية للحج والعمرة، ويطلع على آخر استعدادات الوزارة لأعمال التوعية والإرشاد في شهر رمضان المبارك.

ويتفقد "السديري" في اليوم الثاني من الزيارة، فرع الوزارة، حيث يلتقي المدير العام، ومديري الإدارات المختلفة، والدعاة والأئمة والخطباء، ويقف على سير العمل، واحتياجات الفرع، كما يتضمن برنامج الزيارة، زيارة مسجد قباء، والوقوف على عدد من مشاريع الوزارة في المدينة المنورة.

يشار إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار حرص "السديري" على تفقد فروع الوزارة والقطاعات التابعة لها في جميع مناطق المملكة ـــ استناداً إلى توجيهات معالي الوزير الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ ـــ من أجل الاطلاع على سير العمل بها، والوقوف على احتياجاتها بما يحقِّق رسالة الوزارة السامية في خدمة بيوت الله ومنسوبيها، والدعوة إلى الله ــ عز وجل ــ، وخدمة ضيوف الرحمن، وبخاصة مع توافد المعتمرين والزوار على مكة المكرمة والمدينة المنورة في شهر رمضان المبارك.

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غداً.."السديري" يزور مجمع الملك فهد لطباعة المصحف بالمدينة المنورة
سبق

يزور نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري، يوم غدٍ الأربعاء السادس عشر من شهر شعبان 1439هـ، المدينة المنورة ، حيث يزور مجمع الملك فهد لطباعة المصحف بالمدينة المنورة ويطلع على آخر استعدادات الوزارة لأعمال التوعية والإرشاد في شهر رمضان المبارك.

تستمر الزيارة لمدة يومين، ويستهلها "السديري" بالوقوف على سير العمل في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، كما يلتقي منسوبي الأمانة العامة للتوعية الإسلامية للحج والعمرة، ويطلع على آخر استعدادات الوزارة لأعمال التوعية والإرشاد في شهر رمضان المبارك.

ويتفقد "السديري" في اليوم الثاني من الزيارة، فرع الوزارة، حيث يلتقي المدير العام، ومديري الإدارات المختلفة، والدعاة والأئمة والخطباء، ويقف على سير العمل، واحتياجات الفرع، كما يتضمن برنامج الزيارة، زيارة مسجد قباء، والوقوف على عدد من مشاريع الوزارة في المدينة المنورة.

يشار إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار حرص "السديري" على تفقد فروع الوزارة والقطاعات التابعة لها في جميع مناطق المملكة ـــ استناداً إلى توجيهات معالي الوزير الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ ـــ من أجل الاطلاع على سير العمل بها، والوقوف على احتياجاتها بما يحقِّق رسالة الوزارة السامية في خدمة بيوت الله ومنسوبيها، والدعوة إلى الله ــ عز وجل ــ، وخدمة ضيوف الرحمن، وبخاصة مع توافد المعتمرين والزوار على مكة المكرمة والمدينة المنورة في شهر رمضان المبارك.

01 مايو 2018 - 15 شعبان 1439
10:36 PM

غداً.."السديري" يزور مجمع الملك فهد لطباعة المصحف بالمدينة المنورة

يطلع على آخر استعدادات "الشؤون الإسلامية" لشهر رمضان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يزور نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري، يوم غدٍ الأربعاء السادس عشر من شهر شعبان 1439هـ، المدينة المنورة ، حيث يزور مجمع الملك فهد لطباعة المصحف بالمدينة المنورة ويطلع على آخر استعدادات الوزارة لأعمال التوعية والإرشاد في شهر رمضان المبارك.

تستمر الزيارة لمدة يومين، ويستهلها "السديري" بالوقوف على سير العمل في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، كما يلتقي منسوبي الأمانة العامة للتوعية الإسلامية للحج والعمرة، ويطلع على آخر استعدادات الوزارة لأعمال التوعية والإرشاد في شهر رمضان المبارك.

ويتفقد "السديري" في اليوم الثاني من الزيارة، فرع الوزارة، حيث يلتقي المدير العام، ومديري الإدارات المختلفة، والدعاة والأئمة والخطباء، ويقف على سير العمل، واحتياجات الفرع، كما يتضمن برنامج الزيارة، زيارة مسجد قباء، والوقوف على عدد من مشاريع الوزارة في المدينة المنورة.

يشار إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار حرص "السديري" على تفقد فروع الوزارة والقطاعات التابعة لها في جميع مناطق المملكة ـــ استناداً إلى توجيهات معالي الوزير الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ ـــ من أجل الاطلاع على سير العمل بها، والوقوف على احتياجاتها بما يحقِّق رسالة الوزارة السامية في خدمة بيوت الله ومنسوبيها، والدعوة إلى الله ــ عز وجل ــ، وخدمة ضيوف الرحمن، وبخاصة مع توافد المعتمرين والزوار على مكة المكرمة والمدينة المنورة في شهر رمضان المبارك.

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