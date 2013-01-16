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بمشاركة 30 ألف متطوع... أمانة جدة تنفذ 139 مبادرة متنوعة خلال عام

بهدف تعزيز جودة الحياة لتحقيق مستهدفات حملة "المليون متطوع"

نفذت أمانة محافظة جدة خلال العام الماضي 2021م 139 مبادرة وبرنامجًا تطوعيًا، بمشاركة أكثر من 30 ألف متطوع في عدد من المجالات المتنوعة, بالشراكة المجتمعية مع الجهات الحكومية والمؤسسات غير الربحية، بهدف تعزيز جودة الحياة لتحقيق مستهدفات حملة "المليون متطوع" ضمن رؤية 2030.

وأوضحت الأمانة في تقريرها السنوي أن العام الماضي شهد تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات، شملت: رسم الجداريات, والتصوير والزراعة والأنشطة الرياضية كالسلة النسائية ودوري ذوي الإعاقة ودوري مراكز الأحياء، بالإضافة للبرامج المشتركة مع مؤسسات المجتمع وقطاعاته المختلفة، مشيرًا إلى بلوغ 49,443 ساعة تطوعية.

وكشف التقرير عن جهود تعزيز التواصل المجتمعي خلال 2021م؛ حيث وُثِّق وأُنتِج ونُشِر أكثر من 2000 صورة, و30 مقطع فيديو و3 رسومات جدارية أبرزت جهود المتطوعين وأسهمت في نشر ثقافة التطوع بين أفراد المجتمع.

يذكر أن أمانة محافظة جدة ستنفذ العديد من المبادرات خلال العام الجاري 2022م، التي ستُنشَر عبر منصة أصدقاء الأمانة للمشاركة الاجتماعية والتطوعية، مما يمكن الجميع من أفراد ومؤسسات من المشاركة بالأفكار؛ حيث سيجدون الدعم والتمكين لتتحول الفكرة إلى مبادرة محققة في مدينة جدة.

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بمشاركة 30 ألف متطوع... أمانة جدة تنفذ 139 مبادرة متنوعة خلال عام
سبق

نفذت أمانة محافظة جدة خلال العام الماضي 2021م 139 مبادرة وبرنامجًا تطوعيًا، بمشاركة أكثر من 30 ألف متطوع في عدد من المجالات المتنوعة, بالشراكة المجتمعية مع الجهات الحكومية والمؤسسات غير الربحية، بهدف تعزيز جودة الحياة لتحقيق مستهدفات حملة "المليون متطوع" ضمن رؤية 2030.

وأوضحت الأمانة في تقريرها السنوي أن العام الماضي شهد تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات، شملت: رسم الجداريات, والتصوير والزراعة والأنشطة الرياضية كالسلة النسائية ودوري ذوي الإعاقة ودوري مراكز الأحياء، بالإضافة للبرامج المشتركة مع مؤسسات المجتمع وقطاعاته المختلفة، مشيرًا إلى بلوغ 49,443 ساعة تطوعية.

وكشف التقرير عن جهود تعزيز التواصل المجتمعي خلال 2021م؛ حيث وُثِّق وأُنتِج ونُشِر أكثر من 2000 صورة, و30 مقطع فيديو و3 رسومات جدارية أبرزت جهود المتطوعين وأسهمت في نشر ثقافة التطوع بين أفراد المجتمع.

يذكر أن أمانة محافظة جدة ستنفذ العديد من المبادرات خلال العام الجاري 2022م، التي ستُنشَر عبر منصة أصدقاء الأمانة للمشاركة الاجتماعية والتطوعية، مما يمكن الجميع من أفراد ومؤسسات من المشاركة بالأفكار؛ حيث سيجدون الدعم والتمكين لتتحول الفكرة إلى مبادرة محققة في مدينة جدة.

16 يناير 2022 - 13 جمادى الآخر 1443
05:04 PM
اخر تعديل
16 يناير 2022 - 13 جمادى الآخر 1443
10:35 PM

بمشاركة 30 ألف متطوع... أمانة جدة تنفذ 139 مبادرة متنوعة خلال عام

بهدف تعزيز جودة الحياة لتحقيق مستهدفات حملة "المليون متطوع"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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نفذت أمانة محافظة جدة خلال العام الماضي 2021م 139 مبادرة وبرنامجًا تطوعيًا، بمشاركة أكثر من 30 ألف متطوع في عدد من المجالات المتنوعة, بالشراكة المجتمعية مع الجهات الحكومية والمؤسسات غير الربحية، بهدف تعزيز جودة الحياة لتحقيق مستهدفات حملة "المليون متطوع" ضمن رؤية 2030.

وأوضحت الأمانة في تقريرها السنوي أن العام الماضي شهد تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات، شملت: رسم الجداريات, والتصوير والزراعة والأنشطة الرياضية كالسلة النسائية ودوري ذوي الإعاقة ودوري مراكز الأحياء، بالإضافة للبرامج المشتركة مع مؤسسات المجتمع وقطاعاته المختلفة، مشيرًا إلى بلوغ 49,443 ساعة تطوعية.

وكشف التقرير عن جهود تعزيز التواصل المجتمعي خلال 2021م؛ حيث وُثِّق وأُنتِج ونُشِر أكثر من 2000 صورة, و30 مقطع فيديو و3 رسومات جدارية أبرزت جهود المتطوعين وأسهمت في نشر ثقافة التطوع بين أفراد المجتمع.

يذكر أن أمانة محافظة جدة ستنفذ العديد من المبادرات خلال العام الجاري 2022م، التي ستُنشَر عبر منصة أصدقاء الأمانة للمشاركة الاجتماعية والتطوعية، مما يمكن الجميع من أفراد ومؤسسات من المشاركة بالأفكار؛ حيث سيجدون الدعم والتمكين لتتحول الفكرة إلى مبادرة محققة في مدينة جدة.

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