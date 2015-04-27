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القضاء اللبناني يبدأ التحقيقات في تهريب شحنة "مخدرات الرمان" إلى السعودية

استجواب متهمين ضمن المجموعة المتورطة

ذكرت "الشرق" نقلاً عن مصدر قضائي لبناني، اليوم الثلاثاء، أن التحقيق في تهريب كميات من حبوب الكبتاجون المخدرة من لبنان إلى السعودية لا يزال في بداياته، وأن مكتب مكافحة جرائم المخدرات المركزي بدأ إجراء تحقيقاته الأولية بإشراف النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات.

وبيّن المصدر أن "عويدات" يستجوب حالياً متهمين اثنين يحملان الجنسية السورية، مشتبه بأنهما كانا في عداد مجموعة وضعت شحنة الكابتاجون داخل ثمار الرمان قبل شحنها من مرفأ بيروت إلى ميناء جدة.

وأضاف أن هناك متهمين آخرين موقوفين على ذمة التحقيق، بالإضافة إلى اثنين آخرين صدرت بحقهما بلاغات بحث وتحرٍّ.

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القضاء اللبناني يبدأ التحقيقات في تهريب شحنة "مخدرات الرمان" إلى السعودية
سبق

ذكرت "الشرق" نقلاً عن مصدر قضائي لبناني، اليوم الثلاثاء، أن التحقيق في تهريب كميات من حبوب الكبتاجون المخدرة من لبنان إلى السعودية لا يزال في بداياته، وأن مكتب مكافحة جرائم المخدرات المركزي بدأ إجراء تحقيقاته الأولية بإشراف النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات.

وبيّن المصدر أن "عويدات" يستجوب حالياً متهمين اثنين يحملان الجنسية السورية، مشتبه بأنهما كانا في عداد مجموعة وضعت شحنة الكابتاجون داخل ثمار الرمان قبل شحنها من مرفأ بيروت إلى ميناء جدة.

وأضاف أن هناك متهمين آخرين موقوفين على ذمة التحقيق، بالإضافة إلى اثنين آخرين صدرت بحقهما بلاغات بحث وتحرٍّ.

27 إبريل 2021 - 15 رمضان 1442
05:41 PM

القضاء اللبناني يبدأ التحقيقات في تهريب شحنة "مخدرات الرمان" إلى السعودية

استجواب متهمين ضمن المجموعة المتورطة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكرت "الشرق" نقلاً عن مصدر قضائي لبناني، اليوم الثلاثاء، أن التحقيق في تهريب كميات من حبوب الكبتاجون المخدرة من لبنان إلى السعودية لا يزال في بداياته، وأن مكتب مكافحة جرائم المخدرات المركزي بدأ إجراء تحقيقاته الأولية بإشراف النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات.

وبيّن المصدر أن "عويدات" يستجوب حالياً متهمين اثنين يحملان الجنسية السورية، مشتبه بأنهما كانا في عداد مجموعة وضعت شحنة الكابتاجون داخل ثمار الرمان قبل شحنها من مرفأ بيروت إلى ميناء جدة.

وأضاف أن هناك متهمين آخرين موقوفين على ذمة التحقيق، بالإضافة إلى اثنين آخرين صدرت بحقهما بلاغات بحث وتحرٍّ.

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