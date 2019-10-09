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"نخيل الجموم" بلا تيار كهربائي منذ الاثنين الماضي

وسط مطالبات أهالي الحي بإعادة التيار على وجه السرعة

اشتكى عدد من سكان حي النخيل بمحافظة الجموم من انقطاع التيار الكهربائي عن منازلهم منذ الاثنين الماضي، وسط مطالبات بإعادة التيار على وجه السرعة.

وقال عبدالرحمن السلمي أحد سكان حي النخيل بالجموم: يعاني أكثر من 20 منزلاً بالحي من انقطاع التيار الكهربائي منذ ثلاثة أيام دون معرفة الأسباب التي أدّت لذلك الانقطاع كل هذه الأيام.

وأضاف: تقدمنا بعدة بلاغات إلى شركة الكهرباء منذ يوم الاثنين الماضي، ولكن دون جدوى، حيث لم يعد التيار حتى اللحظة.

ولفت إلى أن عديد الأسر لجأت إلى استئجار وحدات سكنية خارج الحي، فيما لا تزال أخرى تصارع الظلام داخل منازلها على أمل أن يعود التيار الذي طال انتظاره.

وطالب المواطن المسؤولين في شركة الكهرباء بضرورة الوقوف على الحي وإصلاح الخلل، التي كبّدهم خسائر شتى على مستوى الأغذية التي تعرضت للتلف، فضلاً عن ما يعانيه الأطفال وكبار السن من جراء انقطاع التيار.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"نخيل الجموم" بلا تيار كهربائي منذ الاثنين الماضي
سبق

اشتكى عدد من سكان حي النخيل بمحافظة الجموم من انقطاع التيار الكهربائي عن منازلهم منذ الاثنين الماضي، وسط مطالبات بإعادة التيار على وجه السرعة.

وقال عبدالرحمن السلمي أحد سكان حي النخيل بالجموم: يعاني أكثر من 20 منزلاً بالحي من انقطاع التيار الكهربائي منذ ثلاثة أيام دون معرفة الأسباب التي أدّت لذلك الانقطاع كل هذه الأيام.

وأضاف: تقدمنا بعدة بلاغات إلى شركة الكهرباء منذ يوم الاثنين الماضي، ولكن دون جدوى، حيث لم يعد التيار حتى اللحظة.

ولفت إلى أن عديد الأسر لجأت إلى استئجار وحدات سكنية خارج الحي، فيما لا تزال أخرى تصارع الظلام داخل منازلها على أمل أن يعود التيار الذي طال انتظاره.

وطالب المواطن المسؤولين في شركة الكهرباء بضرورة الوقوف على الحي وإصلاح الخلل، التي كبّدهم خسائر شتى على مستوى الأغذية التي تعرضت للتلف، فضلاً عن ما يعانيه الأطفال وكبار السن من جراء انقطاع التيار.

09 أكتوبر 2019 - 10 صفر 1441
12:34 AM

"نخيل الجموم" بلا تيار كهربائي منذ الاثنين الماضي

وسط مطالبات أهالي الحي بإعادة التيار على وجه السرعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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اشتكى عدد من سكان حي النخيل بمحافظة الجموم من انقطاع التيار الكهربائي عن منازلهم منذ الاثنين الماضي، وسط مطالبات بإعادة التيار على وجه السرعة.

وقال عبدالرحمن السلمي أحد سكان حي النخيل بالجموم: يعاني أكثر من 20 منزلاً بالحي من انقطاع التيار الكهربائي منذ ثلاثة أيام دون معرفة الأسباب التي أدّت لذلك الانقطاع كل هذه الأيام.

وأضاف: تقدمنا بعدة بلاغات إلى شركة الكهرباء منذ يوم الاثنين الماضي، ولكن دون جدوى، حيث لم يعد التيار حتى اللحظة.

ولفت إلى أن عديد الأسر لجأت إلى استئجار وحدات سكنية خارج الحي، فيما لا تزال أخرى تصارع الظلام داخل منازلها على أمل أن يعود التيار الذي طال انتظاره.

وطالب المواطن المسؤولين في شركة الكهرباء بضرورة الوقوف على الحي وإصلاح الخلل، التي كبّدهم خسائر شتى على مستوى الأغذية التي تعرضت للتلف، فضلاً عن ما يعانيه الأطفال وكبار السن من جراء انقطاع التيار.

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