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جولة احترازية تكشف عن مخالفات صحية بالمخابز ومحالّ التميس بالطائف

رصدت تحضير العجائن في بانيو دورة مياه

أسفرت جولة ميدانية نفذتها "بلدية غرب الطائف الفرعية" التابعة لأمانة محافظة الطائف، عن ضبط مخالفات صحية كثيرة في محالّ المخابز والتميس، وذلك ضمن الإجراءات المتخذة لمكافحة فيروس "كورونا".

ورصدت الجولة تدني مستوى النظافة في تلك المحالّ، وسوء أماكن التحضير، وعلمت "سبق" أن مراقبي البلدية كشفوا عن تجهيز العجائن ووضعها في "بانيو" دورة مياه كان بداخل مقر التحضير لأحد المحالّ، بخلاف سوء الحفظ والتخزين داخل المحالّ.

ويُنتظر فرض غرامات مالية على تلك المحالّ المعنية واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها، في الوقت الذي تواصل فيه الأمانة وبلدياتها الفرعية جولاتها الميدانية على كافة الأنشطة والمحال التجارية.

الطائف بلدية غرب الطائف الفرعية المخابز فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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جولة احترازية تكشف عن مخالفات صحية بالمخابز ومحالّ التميس بالطائف
سبق

أسفرت جولة ميدانية نفذتها "بلدية غرب الطائف الفرعية" التابعة لأمانة محافظة الطائف، عن ضبط مخالفات صحية كثيرة في محالّ المخابز والتميس، وذلك ضمن الإجراءات المتخذة لمكافحة فيروس "كورونا".

ورصدت الجولة تدني مستوى النظافة في تلك المحالّ، وسوء أماكن التحضير، وعلمت "سبق" أن مراقبي البلدية كشفوا عن تجهيز العجائن ووضعها في "بانيو" دورة مياه كان بداخل مقر التحضير لأحد المحالّ، بخلاف سوء الحفظ والتخزين داخل المحالّ.

ويُنتظر فرض غرامات مالية على تلك المحالّ المعنية واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها، في الوقت الذي تواصل فيه الأمانة وبلدياتها الفرعية جولاتها الميدانية على كافة الأنشطة والمحال التجارية.

30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441
07:52 PM

جولة احترازية تكشف عن مخالفات صحية بالمخابز ومحالّ التميس بالطائف

رصدت تحضير العجائن في بانيو دورة مياه

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فهد العتيبي - الطائف
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10,740

أسفرت جولة ميدانية نفذتها "بلدية غرب الطائف الفرعية" التابعة لأمانة محافظة الطائف، عن ضبط مخالفات صحية كثيرة في محالّ المخابز والتميس، وذلك ضمن الإجراءات المتخذة لمكافحة فيروس "كورونا".

ورصدت الجولة تدني مستوى النظافة في تلك المحالّ، وسوء أماكن التحضير، وعلمت "سبق" أن مراقبي البلدية كشفوا عن تجهيز العجائن ووضعها في "بانيو" دورة مياه كان بداخل مقر التحضير لأحد المحالّ، بخلاف سوء الحفظ والتخزين داخل المحالّ.

ويُنتظر فرض غرامات مالية على تلك المحالّ المعنية واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها، في الوقت الذي تواصل فيه الأمانة وبلدياتها الفرعية جولاتها الميدانية على كافة الأنشطة والمحال التجارية.

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