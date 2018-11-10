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استمرار تمرين "درع العرب 1" المشترك بمصر

بمشاركة القوات السعودية والإماراتية والكويتية والبحرينية والأردنية

تستمر فعاليات التمرين العسكري العربي المشترك (درع العرب 1) الذي بدأ منذ عدة أيام في جمهورية مصر العربية، بمشاركة القوات السعودية والإماراتية والكويتية والبحرينية والأردنية، وذلك من أجل رفع مستوى التكامل وتوحيد مجالات التعاون العسكري، وتعزيز قدرات القوات المسلحة العربية.

وشهدت الأيام الماضية مرحلة تنفيذ عددٍ من التدريبات المشتركة، فيما أوضح قائد التمرين العميد الركن عبدلله بن حسين السبيعي، أن التمرين يسير وفق ما خطط له مسبقًا وبكل احترافية.

وأفاد بأن التمرين ينفذ على مرحلتين: الأولى وتم الانتهاء منها، وهي مرحلة التدريب المسبق وشمل التمرين في هذه المرحلة توحيد المفاهيم بين القوات المشاركة وكذلك التدريب النظري والعملي على جميع الأسلحة وأساليب القتال من كل الدول المشاركة.

أما المرحلة الثانية وهي مرحلة التنفيذ الفعلي للتمرين من خلال تنفيذ العمليات الجوية والعمليات البحرية وعمليات القوات الخاصة ضد البؤر الإرهابية، والعمليات التكتيكية بالذخيرة الحية لطرد القوات المعادية.

يُذكر أن المشاركة في تمرين ( درع العرب 1) يندرج ضمن الخطط التدريبية للقوات المسلحة السعودية لرفع الجاهزية القتالية وتبادل الخبرات وصقل المهارات العسكرية وسط بيئة قتال حقيقية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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استمرار تمرين "درع العرب 1" المشترك بمصر
سبق

تستمر فعاليات التمرين العسكري العربي المشترك (درع العرب 1) الذي بدأ منذ عدة أيام في جمهورية مصر العربية، بمشاركة القوات السعودية والإماراتية والكويتية والبحرينية والأردنية، وذلك من أجل رفع مستوى التكامل وتوحيد مجالات التعاون العسكري، وتعزيز قدرات القوات المسلحة العربية.

وشهدت الأيام الماضية مرحلة تنفيذ عددٍ من التدريبات المشتركة، فيما أوضح قائد التمرين العميد الركن عبدلله بن حسين السبيعي، أن التمرين يسير وفق ما خطط له مسبقًا وبكل احترافية.

وأفاد بأن التمرين ينفذ على مرحلتين: الأولى وتم الانتهاء منها، وهي مرحلة التدريب المسبق وشمل التمرين في هذه المرحلة توحيد المفاهيم بين القوات المشاركة وكذلك التدريب النظري والعملي على جميع الأسلحة وأساليب القتال من كل الدول المشاركة.

أما المرحلة الثانية وهي مرحلة التنفيذ الفعلي للتمرين من خلال تنفيذ العمليات الجوية والعمليات البحرية وعمليات القوات الخاصة ضد البؤر الإرهابية، والعمليات التكتيكية بالذخيرة الحية لطرد القوات المعادية.

يُذكر أن المشاركة في تمرين ( درع العرب 1) يندرج ضمن الخطط التدريبية للقوات المسلحة السعودية لرفع الجاهزية القتالية وتبادل الخبرات وصقل المهارات العسكرية وسط بيئة قتال حقيقية.

10 نوفمبر 2018 - 2 ربيع الأول 1440
09:51 PM

استمرار تمرين "درع العرب 1" المشترك بمصر

بمشاركة القوات السعودية والإماراتية والكويتية والبحرينية والأردنية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - القاهرة
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تستمر فعاليات التمرين العسكري العربي المشترك (درع العرب 1) الذي بدأ منذ عدة أيام في جمهورية مصر العربية، بمشاركة القوات السعودية والإماراتية والكويتية والبحرينية والأردنية، وذلك من أجل رفع مستوى التكامل وتوحيد مجالات التعاون العسكري، وتعزيز قدرات القوات المسلحة العربية.

وشهدت الأيام الماضية مرحلة تنفيذ عددٍ من التدريبات المشتركة، فيما أوضح قائد التمرين العميد الركن عبدلله بن حسين السبيعي، أن التمرين يسير وفق ما خطط له مسبقًا وبكل احترافية.

وأفاد بأن التمرين ينفذ على مرحلتين: الأولى وتم الانتهاء منها، وهي مرحلة التدريب المسبق وشمل التمرين في هذه المرحلة توحيد المفاهيم بين القوات المشاركة وكذلك التدريب النظري والعملي على جميع الأسلحة وأساليب القتال من كل الدول المشاركة.

أما المرحلة الثانية وهي مرحلة التنفيذ الفعلي للتمرين من خلال تنفيذ العمليات الجوية والعمليات البحرية وعمليات القوات الخاصة ضد البؤر الإرهابية، والعمليات التكتيكية بالذخيرة الحية لطرد القوات المعادية.

يُذكر أن المشاركة في تمرين ( درع العرب 1) يندرج ضمن الخطط التدريبية للقوات المسلحة السعودية لرفع الجاهزية القتالية وتبادل الخبرات وصقل المهارات العسكرية وسط بيئة قتال حقيقية.

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