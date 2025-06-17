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الإمارات: التدخلات العسكرية التركية والإيرانية في العراق تشكل انتهاكاً لسيادته

القصف روع وبث الذعر بين المدنيين الأبرياء

أعلنت الإمارات اليوم (الأربعاء)، أن التدخلات العسكرية التركية والإيرانية في العراق انتهاك لسيادة دولة عربية شقيقة.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان أوردته "رويترز"ـ أن الإمارات تستنكر التدخلات العسكرية التركية والإيرانية في العراق الشقيق خلال قصفهم مناطق في شمال العراق.

وأضافت أن القصف يشكل انتهاكا على سيادة دولة عربية شقيقة، وأدى إلى ترويع وبث الذعر بين المدنيين الأبرياء.

وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت في وقت سابق من اليوم أن طائراتها الحربية قصفت أهدافا للمسلحين الأكراد في منطقة هفتانين بشمال العراق، في ثاني عملية من نوعها ضد حزب العمال الكردستاني في الأيام القليلة الماضية.

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الإمارات: التدخلات العسكرية التركية والإيرانية في العراق تشكل انتهاكاً لسيادته
سبق

أعلنت الإمارات اليوم (الأربعاء)، أن التدخلات العسكرية التركية والإيرانية في العراق انتهاك لسيادة دولة عربية شقيقة.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان أوردته "رويترز"ـ أن الإمارات تستنكر التدخلات العسكرية التركية والإيرانية في العراق الشقيق خلال قصفهم مناطق في شمال العراق.

وأضافت أن القصف يشكل انتهاكا على سيادة دولة عربية شقيقة، وأدى إلى ترويع وبث الذعر بين المدنيين الأبرياء.

وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت في وقت سابق من اليوم أن طائراتها الحربية قصفت أهدافا للمسلحين الأكراد في منطقة هفتانين بشمال العراق، في ثاني عملية من نوعها ضد حزب العمال الكردستاني في الأيام القليلة الماضية.

17 يونيو 2020 - 25 شوّال 1441
09:19 PM
اخر تعديل
17 يونيو 2020 - 25 شوّال 1441
09:49 PM

الإمارات: التدخلات العسكرية التركية والإيرانية في العراق تشكل انتهاكاً لسيادته

القصف روع وبث الذعر بين المدنيين الأبرياء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت الإمارات اليوم (الأربعاء)، أن التدخلات العسكرية التركية والإيرانية في العراق انتهاك لسيادة دولة عربية شقيقة.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان أوردته "رويترز"ـ أن الإمارات تستنكر التدخلات العسكرية التركية والإيرانية في العراق الشقيق خلال قصفهم مناطق في شمال العراق.

وأضافت أن القصف يشكل انتهاكا على سيادة دولة عربية شقيقة، وأدى إلى ترويع وبث الذعر بين المدنيين الأبرياء.

وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت في وقت سابق من اليوم أن طائراتها الحربية قصفت أهدافا للمسلحين الأكراد في منطقة هفتانين بشمال العراق، في ثاني عملية من نوعها ضد حزب العمال الكردستاني في الأيام القليلة الماضية.

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