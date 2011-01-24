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"آل عثمان" يصدر الجزء الأول من "علمتني الحياة"

الرسوم لدعم جمعية صعوبات التعلم

أصدر الدكتور عثمان بن عبد العزيز آل عثمان، الجزء الأول من سلسلة "علمتني الحياة" التي تتناول تجارب حياتية مهمة لعموم الناس.

وعبّر الدكتور "آل عثمان" عن سعادته قائلًا: "يتواصل العطاء ويتجدد الدعم الخيري الطيب المبارك الذي يقدمه كل إنسان يحب الخير للناس ويحثهم عليه".

وقال: "هذا لقاؤنا الأول الذي نضع فيه بين أيديكم الكريمة سلسلة قيمة في مضمونها مهمة في موضوعاتها في الدعم المادي للجمعية الخيرية لصعوبات التعلم من خلال شراء سلسلة علمتني الحياة، ويكون الريع المادي يساهم في خدمة ذوي صعوبات التعلم وأسرهم والمختصين والمختصات في مجال صعوبات التعلم مجانًا".

ويتطلّع "آل عثمان" من مبدأ الاستدامة لتقديم خدمات مميزة مجانية لذوي صعوبات التعلم وأسرهم والمختصين والمختصات في مجال صعوبات التعلم، حثّ الناس على الدعم والشراء عبر الإنترنت.

ويكون التحويل لحساب الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم، رقم الحساب الراجحي: SA6980000501608010028664

وبعد تحويل المبلغ يتم الدخول وتحميل الكتاب، ويمكن الشراء بكميات كبيرة ويقدم هدايا عبر الجوال والاستفادة من التقنيات الحديثة دون الطباعة.

الرئيسية/ المملكة / ثقافة

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"آل عثمان" يصدر الجزء الأول من "علمتني الحياة"
سبق

أصدر الدكتور عثمان بن عبد العزيز آل عثمان، الجزء الأول من سلسلة "علمتني الحياة" التي تتناول تجارب حياتية مهمة لعموم الناس.

وعبّر الدكتور "آل عثمان" عن سعادته قائلًا: "يتواصل العطاء ويتجدد الدعم الخيري الطيب المبارك الذي يقدمه كل إنسان يحب الخير للناس ويحثهم عليه".

وقال: "هذا لقاؤنا الأول الذي نضع فيه بين أيديكم الكريمة سلسلة قيمة في مضمونها مهمة في موضوعاتها في الدعم المادي للجمعية الخيرية لصعوبات التعلم من خلال شراء سلسلة علمتني الحياة، ويكون الريع المادي يساهم في خدمة ذوي صعوبات التعلم وأسرهم والمختصين والمختصات في مجال صعوبات التعلم مجانًا".

ويتطلّع "آل عثمان" من مبدأ الاستدامة لتقديم خدمات مميزة مجانية لذوي صعوبات التعلم وأسرهم والمختصين والمختصات في مجال صعوبات التعلم، حثّ الناس على الدعم والشراء عبر الإنترنت.

ويكون التحويل لحساب الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم، رقم الحساب الراجحي: SA6980000501608010028664

وبعد تحويل المبلغ يتم الدخول وتحميل الكتاب، ويمكن الشراء بكميات كبيرة ويقدم هدايا عبر الجوال والاستفادة من التقنيات الحديثة دون الطباعة.

24 يناير 2021 - 11 جمادى الآخر 1442
06:53 PM

"آل عثمان" يصدر الجزء الأول من "علمتني الحياة"

الرسوم لدعم جمعية صعوبات التعلم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدر الدكتور عثمان بن عبد العزيز آل عثمان، الجزء الأول من سلسلة "علمتني الحياة" التي تتناول تجارب حياتية مهمة لعموم الناس.

وعبّر الدكتور "آل عثمان" عن سعادته قائلًا: "يتواصل العطاء ويتجدد الدعم الخيري الطيب المبارك الذي يقدمه كل إنسان يحب الخير للناس ويحثهم عليه".

وقال: "هذا لقاؤنا الأول الذي نضع فيه بين أيديكم الكريمة سلسلة قيمة في مضمونها مهمة في موضوعاتها في الدعم المادي للجمعية الخيرية لصعوبات التعلم من خلال شراء سلسلة علمتني الحياة، ويكون الريع المادي يساهم في خدمة ذوي صعوبات التعلم وأسرهم والمختصين والمختصات في مجال صعوبات التعلم مجانًا".

ويتطلّع "آل عثمان" من مبدأ الاستدامة لتقديم خدمات مميزة مجانية لذوي صعوبات التعلم وأسرهم والمختصين والمختصات في مجال صعوبات التعلم، حثّ الناس على الدعم والشراء عبر الإنترنت.

ويكون التحويل لحساب الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم، رقم الحساب الراجحي: SA6980000501608010028664

وبعد تحويل المبلغ يتم الدخول وتحميل الكتاب، ويمكن الشراء بكميات كبيرة ويقدم هدايا عبر الجوال والاستفادة من التقنيات الحديثة دون الطباعة.

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