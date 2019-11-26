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"رينارد" يستدعي طلال العبسي ويستبعد البريك من "خليجي 24"

نتيجة إصابته في مشاركته الأخيرة مع فريقه وعدم جاهزيته

استدعى المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم إيرڤي رينارد، لاعب خط الدفاع نادي التعاون طلال العبسي؛ للمشاركة في كأس الخليج العربي 24، التي ستنطلق اليوم في العاصمة القطرية.
وقد استُدعي "العبسي" بدلًا عن اللاعب محمد البريك، نتيجة اطلاع الجهاز الطبي بالمنتخب على التقرير المرسل من طبيب نادي الهلال بشأن إصابة اللاعب في مشاركته الأخيرة مع فريقه وعدم جاهزيته.
يشار إلى أن المنتخب السعودي سيقص مشواره بالبطولة بمواجهة نظيره الكويتي يوم غد الأربعاء.
ووَضعت القرعة المنتخب السعودي في المجموعة الثانية بجانب منتخبات عمان والكويت والبحرين؛ فيما ضمت المجموعة الأولى في البطولة: قطر، والإمارات، والعراق، واليمن.

المدير الفني للمنتخب السعودي يستدعي طلال العبسي خليجي 24

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"رينارد" يستدعي طلال العبسي ويستبعد البريك من "خليجي 24"
سبق

استدعى المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم إيرڤي رينارد، لاعب خط الدفاع نادي التعاون طلال العبسي؛ للمشاركة في كأس الخليج العربي 24، التي ستنطلق اليوم في العاصمة القطرية.
وقد استُدعي "العبسي" بدلًا عن اللاعب محمد البريك، نتيجة اطلاع الجهاز الطبي بالمنتخب على التقرير المرسل من طبيب نادي الهلال بشأن إصابة اللاعب في مشاركته الأخيرة مع فريقه وعدم جاهزيته.
يشار إلى أن المنتخب السعودي سيقص مشواره بالبطولة بمواجهة نظيره الكويتي يوم غد الأربعاء.
ووَضعت القرعة المنتخب السعودي في المجموعة الثانية بجانب منتخبات عمان والكويت والبحرين؛ فيما ضمت المجموعة الأولى في البطولة: قطر، والإمارات، والعراق، واليمن.

26 نوفمبر 2019 - 29 ربيع الأول 1441
12:02 PM

"رينارد" يستدعي طلال العبسي ويستبعد البريك من "خليجي 24"

نتيجة إصابته في مشاركته الأخيرة مع فريقه وعدم جاهزيته

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استدعى المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم إيرڤي رينارد، لاعب خط الدفاع نادي التعاون طلال العبسي؛ للمشاركة في كأس الخليج العربي 24، التي ستنطلق اليوم في العاصمة القطرية.
وقد استُدعي "العبسي" بدلًا عن اللاعب محمد البريك، نتيجة اطلاع الجهاز الطبي بالمنتخب على التقرير المرسل من طبيب نادي الهلال بشأن إصابة اللاعب في مشاركته الأخيرة مع فريقه وعدم جاهزيته.
يشار إلى أن المنتخب السعودي سيقص مشواره بالبطولة بمواجهة نظيره الكويتي يوم غد الأربعاء.
ووَضعت القرعة المنتخب السعودي في المجموعة الثانية بجانب منتخبات عمان والكويت والبحرين؛ فيما ضمت المجموعة الأولى في البطولة: قطر، والإمارات، والعراق، واليمن.

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