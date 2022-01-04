النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
الجلاجل: أغلب مَن في العناية المركزة هم من غير مستكملي التحصين

وزير الصحة: إصابات كورونا ترتفع ونتوقع زيادتها واللقاح أثبت فعاليته

تقرير كورونا .. 1,689 إصابة جديدة في 3 مدن

من أصل 2585 سجلتها المملكة في آخر 24 ساعة

شهدت ثلاث مدن سعودية أرقامًا قياسية في عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، بواقع أكثر من 1689 حالة إصابة جديدة، وهي الرياض وجدة ومكة المكرّمة.

وسجلت الرياض 799 إصابة جديدة مقابل 136 حالة تعافٍ، تلتها جدة بـ 512 إصابة جديدة مقابل 70 حالة تعافٍ، ثم مكة المكرّمة بـ 378 إصابة جديدة، مقابل 64 حالة تعافٍ.

وتوزعت بقية الحالات، من أصل 2585 إصابة جديدة سجلتها المملكة اليوم؛ على مدن المملكة ومحافظاتها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تقرير كورونا .. 1,689 إصابة جديدة في 3 مدن
سبق

شهدت ثلاث مدن سعودية أرقامًا قياسية في عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، بواقع أكثر من 1689 حالة إصابة جديدة، وهي الرياض وجدة ومكة المكرّمة.

وسجلت الرياض 799 إصابة جديدة مقابل 136 حالة تعافٍ، تلتها جدة بـ 512 إصابة جديدة مقابل 70 حالة تعافٍ، ثم مكة المكرّمة بـ 378 إصابة جديدة، مقابل 64 حالة تعافٍ.

وتوزعت بقية الحالات، من أصل 2585 إصابة جديدة سجلتها المملكة اليوم؛ على مدن المملكة ومحافظاتها.

04 يناير 2022 - 1 جمادى الآخر 1443
12:47 PM

تقرير كورونا .. 1,689 إصابة جديدة في 3 مدن

من أصل 2585 سجلتها المملكة في آخر 24 ساعة

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
4
5,425

شهدت ثلاث مدن سعودية أرقامًا قياسية في عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، بواقع أكثر من 1689 حالة إصابة جديدة، وهي الرياض وجدة ومكة المكرّمة.

وسجلت الرياض 799 إصابة جديدة مقابل 136 حالة تعافٍ، تلتها جدة بـ 512 إصابة جديدة مقابل 70 حالة تعافٍ، ثم مكة المكرّمة بـ 378 إصابة جديدة، مقابل 64 حالة تعافٍ.

وتوزعت بقية الحالات، من أصل 2585 إصابة جديدة سجلتها المملكة اليوم؛ على مدن المملكة ومحافظاتها.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,189
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,214
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,675
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,586

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

تدليس أمام العيون!!

تدليس أمام العيون!!

محمد عمير الغامدي
المفاوضات الزئبقية بين الغرب وإيران

المفاوضات الزئبقية بين الغرب وإيران

بـدر بـن عبدالمحسن المقحم
السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

عبدالعزيز الفريان
التخطيط الاستراتيجي الشخصي

التخطيط الاستراتيجي الشخصي

نسيم الصريصري
"فيالق الحمقى"

"فيالق الحمقى"

مها الجبر
"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

ماجد آل حسنه
رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

عبدالمحسن الحارثي
قالت لي..!!

قالت لي..!!

ساير المنيعي
مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

عبدالرحمن المرشد
جيل الروابط الإلكترونية

جيل الروابط الإلكترونية

محمد الصيعري
الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

صالح مطر الغامدي
ثقافة الفرح

ثقافة الفرح

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة