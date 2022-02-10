"شاومي" تطلق سلسلة Redmi Note 11 المبتكَرة في المملكة العربية السعودية

باعت سلسلة هواتف Redmi Note أكثر من 240 مليون جهاز حول العالم

أعلنت شركة "شاومي" عن إطلاق سلسلة Redmi Note 11 في السوق السعودي، وقد حضر الحفل أبرز شركاء "شاومي" ونخبة من ممثّلي وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، وسجّلت خلاله سلسلة Redmi Note قفزة نوعية تضاف إلى تاريخها العريق، مع طرحها أربعة أجهزة مبتكَرة للغاية هي: Redmi Note 11 Pro 5G، وRedmi Note 11 Pro، وRedmi Note 11S، وRedmi Note 11. وترتقي سلسلة Redmi Note 11 مرّة أخرى إلى مستوى التحدّي المتمثّل في إتاحة خصائص ومزايا أقوى مع إدخالها عدداً من التحسينات القوية على نظام الكاميرا وسرعة الشحن والشاشة وشريحة SoC، مما يجعل أداء الهاتف الذكيّ الرائد ميسوراً أكثر من قبل.

وفي هذا السياق، قال آلان تشن، المدير الإقليمي لشركة "شاومي" في السعودية: "لطالما كانت سلسلة Redmi Note رائدة في قطاع الهواتف من الفئة المتوسطة، وقد باعت حتى الآن أكثر من 240 مليون جهاز Redmi Note حول العالم، وما هذا إلّا دليلٌ ملموس على حبّ مستخدمينا لهذه السلسلة بالإضافة إلى بحث "شاومي" المستمر وتفانيها من أجل توفير تجربة الهاتف الذكي المثالية، من خلال منح مستخدمينا تجربة الحصول على مواصفات رائدة بسعر معقول جدًا للهواتف الذكية من فئة الأسعار المتوسطة".

وتابع آلان تشن حديثه قائلًا: "تقدم الأجهزة الأربعة الجديدة Redmi Note 11 Pro 5G وRedmi Note 11 Pro وRedmi Note 11S وRedmi Note 11 خصائص ومواصفات أكثر ذكاءً بفضل إعدادات الكاميرا الرائدة في التصوير الفوتوغرافي المتميز، وشاشةFHD + AMOLED DotDisplay، مع معدّل تحديث يصل إلى 120 هرتز، فضلاً عن التصميمات العصرية المسطّحة الأنيقة والأداء السريع والقوي في مختلف الطرازات". وأضاف: "دعونا لا ننسى سلسلة أجهزة تنقية الهواء Xiaomi Smart Air Purifier 4 المصمّمة لمساعدة المستخدمين على الاستمتاع بحياة صحية أكثر بفضل تقنياتها الفريدة".

سلسلة Redmi Note 11

سجّلت سلسلة Redmi Note قفزة نوعية تضاف إلى تاريخها العريق مع طرحها أربعة أجهزة مبتكرة، ألا وهي Redmi Note 11 Pro 5G وRedmi Note 11 Pro وRedmi Note 11S وRedmi Note 11، لترتقي مرة أخرى إلى مستوى التحدي المتمثّل في توفير خصائص ومزايا أقوى.

وتتميّز أجهزة Redmi Note 11 Pro 5G وRedmi Note 11 Pro وRedmi Note 11S كعادتها بمستشعرات أساسية بدقة 108 ميجابكسل، ما يسمح بالتقاط ومشاركة لحظات الحياة بدقّة عالية وتفاصيل واقعية. تعمل الكاميرا ذات الزاوية الواسعة للغاية بدقة 8 ميجابكسل على توسيع زاوية الرؤية وصولاً إلى 118 درجة، في حين تلتقط كاميرا الماكرو بدقة 2 ميجابكسل التفاصيل الدقيقة عن قرب. كما تتيح كاميرا العمق بدقة 2 ميجابكسل المتوفرة في كل من Redmi Note 11 Pro و Redmi Note 11 S و Redmi Note 11 إحداث تأثير بوكيه طبيعي للقطات البورتريه الشخصية. ليس هذا فحسب، إذ تتميز واجهة Redmi Note 11 Pro 5G وRedmi Note 11 Pro وRedmi Note 11S بكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل قادرة على التقاط صور "سلفي" واضحة وطبيعية.

وتعزّز سلسلة Redmi Note 11 تجربة الشاشة من خلال رسوم متحركة أكثر انسيابية ونقلات سريعة بلا أدنى تأخير، مع رصدٍ أكثر دقّة للمسات الأصابع وذلك بفضل معدل تحديث عالٍ يصل إلى 120 هرتز ومعدل استجابة للّمس يصل إلى 360 هرتز. وتأتي السلسلة معزَّزة بخاصية FHD + AMOLED DotDisplay، وتتميز شاشتها حجم 6.67 بوصة و6.43 بوصة بمجموعة الألوان الواسعة DCI-P3، لتوفر ألوانًا وتفاصيل نابضة بالحياة، وبقدرة تصل إلى 1200 شمعة لضمان وضوح الشاشة حتى في وضح النهار.

وللارتقاء بمستوى الأداء، يأتي جهاز Redmi Note 11 Pro 5G مدعوماً بمعالج Snapdragon®️ 695 الثماني النواة المتطور. وتوفر الشرائح اتصالاً بشبكة الجيل الخامس 5G وأداء رائعًا.

كما يرتقي جهازا Redmi Note 11 Pro وRedmi Note 11S إلى مستوى التحدي بفضل خصائص معالج MediaTek Helio G96 الثماني النواة المتطور وذاكرة وصول عشوائي RAM تصل إلى 8 جيجابايت. أما جهاز Redmi Note 11، فهو معزّز بمعالج Snapdragon®️ 680 المصمّم باستخدام عملية 6 نانومتر ريادية لتقديم أداء فائق يحافظ في الوقت نفسه على الطاقة. وفي الإجمال، تزوّدك جميع أجهزة سلسلة Redmi Note 11 الأربعة ببطارية بقدرة كبيرة تبلغ 5000 مللي أمبير في الساعة. وإلى جانب هذه القدرة الاستثنائية للبطارية، يتوفر شاحن "شاومي" توربو جبار بقوة 67 واط في كل من Redmi Note 11 Pro 5G وRedmi Note 11 Pro، وهو يستغرق 15 دقيقة فحسب لشحن 50% من البطارية.